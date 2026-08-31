HyperX Audio Mixer im Test

In den letzten Wochen hatte ich die Möglichkeit, mir den HyperX Audio Mixer genauer anzusehen. Falls euch HyperX nichts sagt – HyperX ist eine auf Gaming-Zubehör spezialisierte Firma, die im Jahr 2021 von HP gekauft wurde und nun der Handelsname für die Gamingprodukte von HP ist. Aber was ist der HyperX Audio Mixer denn nun eigentlich? Er ist ein kleines Mischpult. Ein Mischpult, oder auch Mixer genannt, ist das ideale Gerät, wenn es darum geht, verschiedene Audiosignale miteinander zu mischen. Im Fall des HyperX Audio Mixer lassen sich ganz einfach bis zu drei Audioquellen mischen: es hat einen XLR (bzw. 6,3 mm Klinken)-Mikrofoneingang, einen 3,5 mm-Mikrofoneingang und ein 3,5 mm-Stereo-Line-Eingang. Braucht ihr also drei Geräte, um den HyperX Audio Mixer zu verwenden? Nein, man kann es auch super mit nur zwei Quellen nutzen, aber so wirklich seine Stärken ausspielen kann es natürlich nur, wenn ihr drei Geräte anschließt.

Also braucht ihr ein XLR-Mikrofon? Was ist ein XLR-Mikrofon denn nun wieder? Ein XLR-Mikrofon (im Gegensatz zu einem USB oder Audiokabel-Mikrophon) ist ein analoges Audiogerät, das über ein rundes dreipoliges Kabel angeschlossen wird und nicht direkt an einen Computer gesteckt wird. Es nimmt Schallwellen auf und wandelt sie in ein rein analoges Signal ohne elektrische Störungen und Rauschen um. Da Computer analoge Signale nicht direkt lesen können, muss das XLR-Mikrofon an ein Mischpult – wie dem HyperX Audio Mixer – angeschlossen werden. Das Mischpult wandelt den Ton in digitale Daten um und sendet diese über USB an euren Computer. XLR-Mikrofone stehen für professionelle Qualität, sie sind der Industriestandard für Musikstudios, Konzerte oder Radiostudios. Es benötigt ein spezielles dreipoliges Kabel. Diese XLR-Kabel können über sehr große Entfernungen verlegt werden, ohne dass die Audioqualität leidet oder Brummgeräusche auftreten. Kostet ein XLR-Mikrophon also ein Vermögen? Nein, die Dinger gibt es auch bereits in durchaus leistbaren Regionen unter hundert Euro. Selbstverständlich kosten andere Modelle auch ein Vielfaches davon. Braucht ihr so ein Mikrofon also? Nein, weil in die Buchse passt auch ein 6,3 mm Klinkenstecker, den viele Mikrofone verwenden. Selbst ein Mikro mit 3,5 mm Klinkenstecker kann – mit einem entsprechenden Adapter auf 6,3 mm – verwendet werden. Oder ihr verwendet den XLR-Eingang gar nicht und mischt eben nur 2 Toneingänge mit dem Mixer ab.