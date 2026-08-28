Ubisoft hat den Player Council im Soft-Launch auf PC gestartet. Registrierte Teilnehmer können frühe Builds, Prototypen und Inhalte bestehender Spiele testen und ihr Feedback direkt an die jeweiligen Entwicklungsteams weitergeben.

Der Player Council wurde im Rahmen der Gamescom 2026 angekündigt und ist seit dem 26. August verfügbar. Die Registrierung ist kostenlos, setzt jedoch die Zustimmung zu einer Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) voraus. Laut der offiziellen Plattform steht die Teilnahme Personen ab 18 Jahren offen.

Zum Start umfasst das Programm vier Projekte. Mit Codename Split Point können Teilnehmer ein frühes, rundenbasiertes 1-gegen-1-Taktikkonzept testen. Codename Rook ist als Einzelspieler-Strategiespiel angelegt und befindet sich ebenfalls noch in einer frühen Konzeptphase. Dazu kommen Inhalte für das bereits veröffentlichte Riders Republic sowie der Multiplayer-Arena-Shooter Atomega.

Für den Herbst 2026 sind außerdem Codename Decagon, ein Koop-Actionspiel mit Physik-Schwerpunkt, und Codename Harlequin, ein Koop-Open-World-Survival-Shooter, angekündigt. Weitere Projekte sollen laufend ergänzt werden.

Teilnahme und Zugang

Nach der Anmeldung können sich Spieler für einzelne Tests registrieren. Ob sie für ein Projekt zugelassen werden, entscheidet das jeweilige Entwicklerteam. Das Testen von Prototypen ist kostenlos; bei Tests von Inhalten bereits veröffentlichter Spiele müssen Teilnehmer das jeweilige Spiel besitzen.

Ubisoft setzt beim Player Council auf ein mehrstufiges Zugangssystem. Durch regelmäßige Teilnahme und konstruktives Feedback können Mitglieder zusätzliche Testmöglichkeiten und früheres Material freischalten. Technisch basiert die Plattform auf Ubisoft Connect und der Community-Plattform Games2Gether.