Rockstar Games zeigt einen neuen ausführlichen Blick auf Grand Theft Auto VI. Das Material besteht vollständig aus auf PlayStation 5 aufgenommenen Spielszenen und ist bereits auf Netflix verfügbar; YouTube und die offizielle Webseite folgen.

Der neue Beitrag zu Grand Theft Auto VI ist ab sofort auf Netflix abrufbar. Laut Rockstar Games wird das Video außerdem am 27. August um 21:00 Uhr ET auf dem offiziellen YouTube-Kanal sowie auf der Webseite zu Grand Theft Auto VI veröffentlicht. In Mitteleuropa entspricht das 3:00 Uhr MESZ am 28. August.

Das gezeigte Material wurde laut Rockstar vollständig mit Spielszenen auf PlayStation 5 aufgenommen. Der Publisher bezeichnet den Beitrag als bislang ausführlichsten Blick auf das Spiel; konkrete neue Gameplay-Details nennt die Mitteilung darüber hinaus nicht.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Rockstar Games führt sich selbst als Entwickler und Publisher.