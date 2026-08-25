ASUS hat den ROG Xbox Ally X20 vorgestellt und die Vorbestellungen geöffnet. Der neue Windows-Handheld erscheint am 15. Oktober 2026 und startet bei 1.399 Euro. Optional sind eine AR-Brille und ein Komplett-Bundle erhältlich.

Zum 20-jährigen Bestehen von Republic of Gamers bringt ASUS mit dem ROG Xbox Ally X20 einen neuen Gaming-Handheld auf den Markt. Das Gerät setzt auf ein transparentes schwarzes Gehäuse mit goldfarbenen Akzenten und ein 7,4 Zoll großes OLED-Display mit 1.920 × 1.080 Pixeln, 120 Hz und einer HDR-Spitzenhelligkeit von bis zu 1.400 Nits. Die technischen Eckdaten werden auch auf der offiziellen ROG-Produktseite geführt.

Im Inneren arbeitet ein AMD Ryzen AI Z2 Extreme. Dazu kommen 24 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher, eine 1-TB-SSD im M.2-2280-Format und ein 80-Wh-Akku. Als Betriebssystem dient Windows 11 Home. Zur Ausstattung zählen außerdem TMR-Joysticks, zwei frei belegbare Rücktasten, USB4, ein weiterer USB-C-Anschluss, microSD Express, Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.4. Das Gewicht liegt laut ASUS bei 756 Gramm.

AR-Brille und Bundle ebenfalls vorbestellbar

Parallel zum Handheld bietet ASUS die ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming AR Brille an. Sie nutzt ein Micro-OLED-Display mit bis zu 240 Hz, einem Sichtfeld von 57 Grad und projiziert laut Hersteller einen virtuellen 171-Zoll-Bildschirm aus vier Metern Entfernung. Die Brille unterstützt natives 3DoF-Tracking und Sound von Bose; weitere Details nennt ASUS auf der offiziellen Produktseite.

Der ROG Xbox Ally X20 kann einzeln oder als Bundle mit der AR-Brille, einer dbrand-Killswitch-Hülle, einem 68-Watt-Netzteil und einem maßgefertigten Pelican Protector Case vorbestellt werden. ASUS nennt für den Handheld einen Einstiegspreis von 1.399 Euro. Die ROG XREAL R1 Edition 20 kostet ab 799,90 Euro, das Komplett-Bundle startet bei 2.599 Euro. Der Verkaufsstart des Handhelds ist für den 15. Oktober 2026 geplant.