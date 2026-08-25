Die gamescom 2026 startet heute Abend mit der Opening Night Live. Ab 20:00 Uhr führen Geoff Keighley und Eefje „Sjokz“ Depoortere durch die Show, für die bereits zahlreiche Spiele und neue Präsentationen bestätigt sind.

Die gamescom Opening Night Live 2026 findet am heutigen 25. August in Köln statt. Die Hauptshow beginnt um 20:00 Uhr MESZ, eine Pre-Show soll bereits um 19:30 Uhr starten. Für die Übertragung sind rund zwei Stunden vorgesehen. Die Opening Night Live bildet traditionell den Auftakt zur gamescom, deren Messebetrieb in diesem Jahr von 26. bis 30. August läuft.

Wer die Show von zu Hause verfolgen möchte, kann den offiziellen Livestream auf YouTube ansehen. Die Übertragung steht außerdem über die offiziellen Kanäle der Veranstaltung und auf Twitch zur Verfügung.

Diese Spiele sind für die Opening Night Live bestätigt

Ein vollständiges Line-up wurde im Vorfeld nicht veröffentlicht. Geoff Keighley hatte zunächst acht Titel ausdrücklich für die Show angekündigt; durch weitere offizielle Ankündigungen ist die Liste mittlerweile gewachsen. Zu den nach aktuellem Stand bestätigten Spielen gehören:

Aion 2

Ananta

Cinder City

Exodus

Final Fantasy VII Revelation

Game of Thrones: War for Westeros

Gears of War: E-Day

Metro 2039

Monster Hunter Outlanders

ONTOS

Path of Exile 2

Pony Island 2

Project Bonfire

Showa American Story

Silent Hill: Townfall

The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past

Tides of Annihilation

Valor Mortis

Warlock: Dungeons & Dragons

Unter den von Keighley selbst vorab genannten Titeln befinden sich Final Fantasy VII Revelation, Gears of War: E-Day, Metro 2039, Ananta, Tides of Annihilation, Game of Thrones: War for Westeros, Warlock: Dungeons & Dragons und die neue Erweiterung The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past.

CD Projekt Red hat zudem bestätigt, dass Songs of the Past während der Opening Night Live gezeigt wird. Die neue Erweiterung zu The Witcher 3: Wild Hunt wird anschließend auch auf der gamescom präsentiert.

Mit weiteren bislang unangekündigten Spielen und Weltpremieren ist während der Show zu rechnen. Welche Überraschungen tatsächlich Teil der Opening Night Live sind, wird allerdings erst im Verlauf der Übertragung feststehen.