Mortal Shell II im Test

Sterbliche Hüllen

Ihr schlüpft in verschiedene Hüllen (shells), tote Helden, die ihr mit ihren Waffen und ihrer Rüstung übernehmt. So könnt ihr im Laufe des Spieles unterschiedliche Klassen spielen und verschiedene Kampfstile ausprobieren. Jede Hülle hat auch eigene Spezialfähigkeiten. Eine mysteriöse Stimme beauftragt euch, ihre Brut zu finden. Ihr werdet auf eurer Reise von Ruk begleitet, einem riesigen skelettartigen Vogel mit einem Pfeil im Hals, der euch Anweisungen gibt. Das wesentliche Spielelement besteht natürlich – aus dem Nahkampf. Und an Gegnern mangelt es nicht. Ihr durchstreift alte Schlachtfelder voller vermoderter Leichen, ihr durchstreift Dungeons, ihr bewegt euch durch matschigen Schlamm – und überall sind Gegner, die euch bei Sichtkontakt sofort angreifen. Tötet sie um Gold und Gloom (Düsteressenz) zu erhalten – notwendig um euren Charakter zu verbessern.

Schwerer Angriff, leichter Angriff, ausweichen, Gegner fixieren, sprinten, mit Fernkampfwaffen schießen – wer schon einmal ein Souls-like gespielt hat, findet sich sofort zu Recht. Blockt im richtigen Moment, und euer Gegenangriff ist besonders effektiv. Ihr könnt euch am Quell der Wiederkunft heilen (bzw. wacht dort wieder auf, wenn ihr im Kampf getötet werdet), aber das belebt auch alle bereits getöteten Gegner wieder. Bei eurem Tod bleibt die bis dahin gesammelte Düsteressenz am Ort eures Todes liegen – holt sie euch einfach wieder. Sterbt ihr beim Versuch sie euch zu holen, ist sie für immer weg. Die Kämpfe gegen Bossgegner sind hart – wer nicht weiter kommt, kann sich aber vom Spiel helfen lassen. Nehmt das Slayer Seal (zu finden im Marrow Keep) auf, wird eure Figur deutlich stärker (und ihr bekommt keine Achievements mehr). Im Gegensatz dazu gibt es für Dark Souls Veteranen auch einen Nachtmodus, der das Spiel deutlich schwerer macht.