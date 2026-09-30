NIGHTRUNNER startet ersten Steam-Playtest am 3. Oktober

Der erste Spieltest zu NightRunner beginnt am Samstag, dem 3. Oktober, auf Steam. Die Vollversion ist laut Entwicklerteam für 2027 geplant.

Das deutsche Studio 314 Arts startet am Samstag den ersten Playtest zu NightRunner. Interessierte können über die Steam-Seite des Spiels Zugang anfordern. Der Test ist für ein bis vier Personen ausgelegt und stellt die kooperative Mischung aus Horde-Survival und PvE-Extraktion vor. Eine feste Endzeit für den Playtest nennt die Mitteilung nicht.

Ein Zug ist in NightRunner die zentrale Transportverbindung durch eine gefährliche Welt. Teams verlassen den Wagen, um Fracht auszuliefern und in feindlichen Gebieten Ressourcen zu sammeln. Der Playtest führt in das Gebiet „The Silent Blocks“: Dort sollen die Teilnehmenden den NightClaw-Waggon gegen Mutanten verteidigen und zugleich Vorräte für die Weiterfahrt sichern.

Für ihre Einsätze stehen vier spielbare Runners mit unterschiedlichen Ausrüstungen zur Auswahl. Die jeweiligen Kits sollen beeinflussen, welchen Beitrag die Figuren im Team leisten. Die Ausrüstung prägt damit laut Ankündigung Kampf, Plündern und die Unterstützung der Gruppe. Zusätzlich können Spieler ihre Runner-Tech dauerhaft verbessern. Laut Entwicklerteam schaltet das neue Möglichkeiten frei und soll den Zugang zu anspruchsvolleren Aufträgen erleichtern.

Außerhalb des Zuges müssen die Teams abwägen, wie lange sie nach Beute suchen. Dafür sind Absprachen innerhalb des Teams erforderlich. Sie müssen mit den gesammelten Ressourcen zum Wagen zurückkehren, bevor die Sonne sie einholt. Scheitert die Mission oder stirbt eine Spielfigur unterwegs, geht die eingesammelte Beute verloren. Die Ankündigung stellt diesen möglichen Verlust den dauerhaften Runner-Tech-Freischaltungen gegenüber: Verbesserungen sollen auch den Zugang zu schwierigeren Aufträgen eröffnen. So verbindet das Spiel laut 314 Arts riskante Beutezüge mit langfristiger Entwicklung und Roguelite-Elementen.

Die Presseaussendung nennt 2027 als geplantes Erscheinungsjahr für die PC-Version auf Steam. Auf der Steam-Seite ist der Veröffentlichungstermin derzeit noch als nicht angekündigt geführt. Der Spieltest startet am 3. Oktober; Zugang lässt sich über die Store-Seite anfragen.