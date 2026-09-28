Minecraft World: Hotel und Achterbahn Escape the Nether für 2027 angekündigt

Merlin Entertainments und Mojang Studios haben ein Minecraft-Hotel und die Achterbahn Escape the Nether für die Minecraft World angekündigt. Der Themenbereich im Chessington World of Adventures Resort nahe London soll 2027 eröffnen.

Das Minecraft World Hotel soll 69 Zimmer auf vier Etagen umfassen: 20 Premium- und 49 Standardzimmer. Hinzu kommen ein Restaurant, eine Bar und interaktive Bereiche. Die Ankündigung erfolgte bei Minecraft Live; die Unternehmen beschreiben das Hotel als weltweit erstes Minecraft-Hotel.

Biom-Themen ziehen sich durch das Hotel

Die Gestaltung greift Blöcke, Kreaturen und Biome aus dem Spiel auf. Bereits die Rezeption soll Gäste in einer Oberwelt-Umgebung empfangen. Aufzüge im Stil eines Nether-Portals führen in Korridore, die an Minentunnel erinnern. Die Zimmer sollen mit bekannten Texturen und Gegenständen des Spiels gestaltet werden.

Auch Restaurant und Bar erhalten eigene Themen: Das Restaurant orientiert sich an Meeresbiomen und soll den Eindruck einer Unterwasserumgebung vermitteln. Die Bar greift die Gestaltung eines Waldanwesens auf. Weitere Details zu Ausstattung, Preisen und Buchungsbeginn haben Merlin und Mojang bislang nicht genannt.

Escape the Nether führt von Minen in die Oberwelt

Die Achterbahn soll zunächst durch einen dunklen Innenbereich mit Minen-Thema führen. Anschließend verlässt die Strecke das Gebäude durch ein Nether-Portal und verläuft im Freien in einen Bereich, der die Oberwelt darstellt. Laut den Unternehmen wird Escape the Nether die erste Achterbahn mit Minecraft-Thema. Angaben etwa zu Streckenlänge, Geschwindigkeit oder Mindestgröße stehen noch aus.

Die Minecraft World entsteht im Chessington World of Adventures Resort in Großbritannien und soll neben der Achterbahn weitere Fahrgeschäfte, Gastronomie und Geschäfte umfassen. Merlin beziffert das Gesamtprojekt auf 50 Millionen Pfund; die Summe bezieht sich auf die Minecraft World und nicht ausschließlich auf Hotel oder Achterbahn. Das Resort ist vom Londoner Bahnhof Waterloo per Direktverbindung in rund 35 Minuten erreichbar. Die Eröffnung ist für 2027 vorgesehen. Weitere Informationen bieten Mojangs Rückblick auf Minecraft Live und die Projektseite von Chessington.