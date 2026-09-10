Marvel’s Wolverine im Test

Schnell und wild

Beim Gameplay bleibt sich Wolverine ebenfalls treu. Mit seinen Adamantiumklauen, übermenschlichen körperlichen Fähigkeiten und enormen Regenerationskräften wird ziemlich schnell klar, dass Logan alles andere als ungefährlich ist. Während Spider-Man seine Gegner am liebsten lebend für die Polizei verschnürt, ist Wolverine, sagen wir es mal so, deutlich weniger zimperlich. Nein, eigentlich kann man es auch direkt sagen: Das Spiel ist teilweise das reinste Blutbad.

Wir kämpfen uns durch ganze Gegnergruppen, zerlegen unsere Feinde wortwörtlich in ihre Einzelteile und stehen dank Logans Heilungsfaktor selbst nach den härtesten Treffern einfach wieder auf. Genau diese Brutalität war den Entwicklern und vielen Fans offenbar besonders wichtig. Und sie passt auch. Wolverine ist schließlich kein Spider-Man mit Krallen, sondern ein deutlich kompromissloserer Charakter, was sich entsprechend im Kampfsystem widerspiegelt.

Mit Viereck und Dreieck führen wir unterschiedliche Angriffe aus, die sich zu verschiedenen Kombinationen verbinden lassen. Dazu kommen Spezialattacken wie ein wirbelnder Klauenangriff oder ein brutaler Kniestoß. Im Laufe des Spiels schalten wir weitere Fähigkeiten und passive Verbesserungen frei, wodurch Wolverine immer mächtiger wird.

Natürlich können wir Angriffen ausweichen oder sie parieren, wobei gerade Letzteres eine ziemlich große Rolle spielt. Das Zeitfenster dafür fällt allerdings sehr großzügig aus, weshalb man den Dreh recht schnell heraushat. Zusätzlich gibt es kleinere Stealth-Möglichkeiten. So können wir Gegner aus hohem Gras heraus ausschalten oder uns von Ästen direkt auf sie stürzen. Nach wenigen Stunden hat man das Kampfsystem im Grunde verstanden und gleitet anschließend von einer Auseinandersetzung ziemlich nahtlos in die nächste.

Eine besonders wichtige Rolle spielt dabei Logans Wut. Besiegen wir Gegner, parieren Angriffe oder teilen schlicht ordentlich Schaden aus, füllt sich eine dreistufige Leiste. Jede Stufe gewährt zusätzliche Vorteile. Bereits auf der ersten Stufe können wir uns beispielsweise nach einem Knockout selbst wieder auf die Beine bringen. Erreichen wir dagegen die höchste Stufe, sieht Wolverine sprichwörtlich rot. Gegner lassen sich dann bereits nach wenigen Treffern mit brutalen Finishern ausschalten. Und ja: Das sieht nicht nur verdammt gut aus, sondern spielt sich auch so.

Mit der Zeit nutzt sich das Kampfsystem trotzdem ein wenig ab. Das liegt weniger daran, dass die Kämpfe keinen Spaß machen würden, sondern vielmehr daran, dass Marvel’s Wolverine spielerisch fast ausschließlich auf sie setzt. Kämpfen, kurz weiterlaufen, wieder kämpfen. Dadurch stellt sich irgendwann eine gewisse Routine ein.

Trotzdem gehört die Action klar zu den größten Stärken des Spiels und erreicht genau die Qualität, die man von Insomniac mittlerweile erwartet. Gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden können die Kämpfe überraschend anspruchsvoll werden. Besonders die Bosskämpfe haben es mir angetan: Sie sind spektakulär inszeniert, spielerisch angenehm fordernd und gehören für mich eindeutig zu den Highlights des gesamten Spiels.

Abseits der Kämpfe gibt es innerhalb der Missionen verschiedene Dinge zu entdecken. Dazu gehören Materialkisten sowie Sammelobjekte wie Whiskyflaschen, mit denen wir neue Anzüge freischalten oder weitere passive Verbesserungen ausrüsten können. Eine besonders ausgeprägte Sammelwut braucht man dafür allerdings nicht, denn wirklich gut versteckt sind die meisten dieser Gegenstände nicht.

Zusätzlich können wir besondere Herausforderungen absolvieren, die sogenannten Albtraumtüren. Dabei müssen wir etwa einen bestimmten Punkt erreichen, eine vorgegebene Zahl an Gegnern besiegen oder mehrere Gegnerwellen überleben. Besonders kreativ sind diese Aufgaben zwar nicht, doch als kurze Abwechslung zwischen den Missionen funktionieren sie durchaus. Und am Ende gilt ohnehin: Solange Wolverine dabei genug Dinge zerschneiden darf, macht es erstaunlich lange Spaß.

Wer wirklich alles erledigen möchte, kommt bei Marvel’s Wolverine auf ungefähr 15 bis 20 Stunden Spielzeit pro Durchlauf. Besonders umfangreich ist das nicht, für ein geradliniges Singleplayer-Abenteuer aber noch vollkommen vertretbar. Man sollte sich lediglich darauf einstellen, dass die vorhandenen Inhalte zwar qualitativ auf einem hohen Niveau liegen, das Spiel daraus aber nur selten wirklich neue Ideen entwickelt.

Marvel’s Wolverine ist damit spielerisch ein ziemlich fokussiertes Paket: schnell, brutal und hervorragend inszeniert. Nur sonderlich abwechslungsreich ist dieses Paket eben nicht.