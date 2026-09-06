Onimusha: Way of the Sword im Test

Onimusha ist eine der größeren Serien von Capcom. Der erste Teil, Onimusha Warlords, ist schon 2001 auf der PlayStation 2 erschienen, danach kam Onimusha: Samurai’s Destiny (2002, PS2) und Onimusha 3: Demon Siege (2004) für PlayStation 2 und auch den PC. Seit Onimusha: Dawn of Dreams (nur für PlayStation 2) aus dem Jahr 2006 war aber Ruhe – außer einem Handyspiel, einem VR-Ableger und dem Remaster der ersten beiden Teile gab es 20 Jahre lang kein neues Onimusha-Spiel. Damit ist nun endlich Schluss – mit Onimusha: Way of the Sword ist nun der fünfte Teil (exklusive Nebentiteln) erschienen. Ich bin gespannt, ob die Serie jetzt ein Revival erlebt, oder es wieder 20 Jahre bis zum nächsten Teil dauert.

Onimusha ist eine Schwertkampf-Serie. Die Geschichte von historischen Figuren aus Japan wird neu erzählt, und dabei um ein paar übernatürliche Elemente angereichert. In den ersten drei Teilen wurde Nobunaga zum bösen Höllenfürst, der Samurai Samanosuke Akechi stoppte ihn. Teil 4 hatte neue Figuren, und in Teil 5 spielen wir wieder einen neuen Charakter. Auch unser Gegner ist nicht mehr der bereits im dritten Teil endgültig vernichtete Nobunaga.

Onimusha bedeutet in etwa Krieger der Oni. Die Onis sind in der japanischen Folklore Monster mit übernatürlichen Kräften, und außerdem nicht gerade von der netten Sorte. In der Serie erhalten wir als Mensch die Kräfte der Oni, um damit gegen die Gemna – Höllenmoster – zu kämpfen. Teil 5 spielt in Kyoto, der alten Kaiserstadt voller Tempel und Festungsanlagen – das passt mir ganz hervorragend, nachdem ich Anfang Oktober ein paar Tage dort auf Urlaub bin. Mal sehen, ob ich einige der im Spiel vorkommenden Orte in der Realität wiedererkennen werde.