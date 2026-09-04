KONAMI PRESS START: Rhapsody in Scarlet, PROJECT ZIRCON und Rev. NOiR

KONAMI hat am 3. September 2026 in der neuen Ausgabe von KONAMI PRESS START mehrere kommende Spiele und Updates vorgestellt. Im Mittelpunkt standen Rhapsody in Scarlet, PROJECT ZIRCON und Rev. NOiR; außerdem gab es neue Informationen zu SILENT HILL: Townfall, Castlevania: Belmont’s Curse, KONAMI Wai Wai World Craft und eFootball™ Kick-Off!
Die rund 30-minütige Publisher-Präsentation bündelte neue Ankündigungen, Gameplay-Szenen und Angaben zu bereits angekündigten Spielen. Der offizielle Rückblick von KONAMI fasst die einzelnen Segmente zusammen.
Rhapsody in Scarlet
Rhapsody in Scarlet ist ein storybasiertes Fantasy-Action-Adventure im New York der 1920er-Jahre. Die Protagonistin Ellie verbindet Magie mit den Fähigkeiten mystischer Bestien und kann Nah-, Fern- und Flächenangriffe zu individuellen Kombos zusammenstellen. Im Stream wurden außerdem Ellie und Ilya sowie die englischen und japanischen Sprecherinnen vorgestellt. Das Spiel erscheint für PS5, Xbox Series X|S und PC via Steam; ein Termin wurde noch nicht genannt.
PROJECT ZIRCON
Mit PROJECT ZIRCON kündigte KONAMI ein strategisches Deckbuilding-Roguelike an. Als Herrscher einer Nation stellen die Spielenden in abwechselnden Strategie- und Verwaltungsphasen ein Deck zusammen, erweitern ihr Gebiet und reagieren auf Ereignisse. Verzweigte Szenarien und mehrere Enden sollen dafür sorgen, dass sich die Spielverläufe unterscheiden. Eine Veröffentlichung wurde noch nicht angekündigt, die Wunschliste auf Steam ist geöffnet.
Rev. NOiR
Rev. NOiR kehrt mit neuen Story- und Kampftrailern zurück. Das Rollenspiel begleitet Asch und Finé in einer Welt, die vom Katastrophenphänomen Lightfall bedroht wird. Das Kampfsystem verbindet Echtzeit-Action mit strategischen Entscheidungen; die Mechaniken Astral Sigils und Kardieoses erlauben eine individuelle Entwicklung des Kampfstils. Der Release ist für 2027 auf PS5, Xbox Series X|S und PC via Steam geplant.
Weitere Spiele und Updates
Zu SILENT HILL: Townfall zeigte Serienproduzent Motoi Okamoto neue Details zur Handlung und zu den Figuren. Der eigenständige Teil spielt auf der fiktiven schottischen Insel St. Amelia und erscheint am 24. September 2026. Neben Videobotschaften der Hauptdarsteller wurden die japanischen Stimmen von Simon, Zoe und Richard angekündigt.
Der neue „Bloody Tears“-Trailer zu Castlevania: Belmont’s Curse zeigt weitere Szenen aus Rose Belmonts Kampf gegen Dracula, zusätzliche Figuren und Bossgegner. Das Spiel erscheint am 15. Oktober 2026.
KONAMI Wai Wai World Craft ist ein Social-Game-Creation-Network, in dem eigene Spiele erstellt, angepasst und geteilt werden können. Gezeigt wurden veränderbare Regeln, neue Gegner und Mechaniken sowie Figuren aus Reihen wie Contra und Castlevania. Einen Veröffentlichungstermin nannte KONAMI nicht.
Für eFootball™ Kick-Off! wurde ein kostenloses Update mit Liga-Modus angekündigt. Ab dem 24. September können auf Nintendo Switch 2 Vereine aus verschiedenen Ligen Europas, Südamerikas, Asiens, Ozeaniens und der J.League ausgewählt werden.
Fakten zu KONAMI PRESS START
- Veranstalter: KONAMI
- Ausstrahlung: 3. September 2026
- Schwerpunkte: Rhapsody in Scarlet, PROJECT ZIRCON und Rev. NOiR
- Weitere Themen: SILENT HILL: Townfall, Castlevania: Belmont’s Curse, KONAMI Wai Wai World Craft und eFootball™ Kick-Off!
Quelle: offizieller KONAMI-Rückblick und ergänzende Herstellerinformationen.