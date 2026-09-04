KONAMI PRESS START: Rhapsody in Scarlet, PROJECT ZIRCON und Rev. NOiR

Weitere Spiele und Updates

Zu SILENT HILL: Townfall zeigte Serienproduzent Motoi Okamoto neue Details zur Handlung und zu den Figuren. Der eigenständige Teil spielt auf der fiktiven schottischen Insel St. Amelia und erscheint am 24. September 2026. Neben Videobotschaften der Hauptdarsteller wurden die japanischen Stimmen von Simon, Zoe und Richard angekündigt.

Der neue „Bloody Tears“-Trailer zu Castlevania: Belmont’s Curse zeigt weitere Szenen aus Rose Belmonts Kampf gegen Dracula, zusätzliche Figuren und Bossgegner. Das Spiel erscheint am 15. Oktober 2026.

KONAMI Wai Wai World Craft ist ein Social-Game-Creation-Network, in dem eigene Spiele erstellt, angepasst und geteilt werden können. Gezeigt wurden veränderbare Regeln, neue Gegner und Mechaniken sowie Figuren aus Reihen wie Contra und Castlevania. Einen Veröffentlichungstermin nannte KONAMI nicht.

Für eFootball™ Kick-Off! wurde ein kostenloses Update mit Liga-Modus angekündigt. Ab dem 24. September können auf Nintendo Switch 2 Vereine aus verschiedenen Ligen Europas, Südamerikas, Asiens, Ozeaniens und der J.League ausgewählt werden.

Fakten zu KONAMI PRESS START

Veranstalter: KONAMI

KONAMI Ausstrahlung: 3. September 2026

3. September 2026 Schwerpunkte: Rhapsody in Scarlet, PROJECT ZIRCON und Rev. NOiR

Rhapsody in Scarlet, PROJECT ZIRCON und Rev. NOiR Weitere Themen: SILENT HILL: Townfall, Castlevania: Belmont’s Curse, KONAMI Wai Wai World Craft und eFootball™ Kick-Off!

Quelle: offizieller KONAMI-Rückblick und ergänzende Herstellerinformationen.