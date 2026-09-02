Fill The Void erscheint am 8. September für PC und Mac

Der unabhängige Entwickler Morph veröffentlicht Fill The Void am 8. September 2026 für PC und Mac. In dem Physik-Collectathon wächst ein schwarzes Loch, indem es nach und nach die Gegenstände ganzer 3D-Welten verschlingt.

Fill The Void verbindet ein 3D-Collectathon mit einem schrittweisen Fortschrittssystem. Zu Beginn kann das schwarze Loch nur kleinere Objekte aufnehmen. Gesammelte Gegenstände bringen Credits ein, die sich in neue Fähigkeiten, stärkere Anziehungskraft und kosmetische Anpassungen investieren lassen. Mit zunehmender Größe werden weitere Bereiche und größere Objekte erreichbar.

Die einzelnen Schauplätze sind als kompakte Dioramen aufgebaut. Laut der offiziellen Beschreibung gehören dazu unter anderem ein Schmetterlingsgarten, eine Bowlinghalle, eine Kokosnussplantage und ein Unterwasser-Casino. Neben der Bewegung über Oberflächen kann sich das schwarze Loch in eine physikbasierte Kugel verwandeln und dadurch Hindernisse umstoßen. Später kommen zusätzliche Bewegungsfähigkeiten wie Doppel- und Wandsprünge hinzu.

Mehrspieler-Modi und eigener Level-Editor

Neben dem Einzelspielermodus bietet Fill The Void gemeinsamen beziehungsweise gegeneinander gerichteten Mehrspielerbetrieb. Eigene Welten lassen sich mit einem Level-Editor erstellen. Eine kostenlose Demo steht bereits über die Steam-Seite zum Download bereit.

Die Benutzeroberfläche des Spiels wird vollständig auf Deutsch angeboten. Als Plattformen nennt Steam Windows und macOS. Einen Preis für die Vollversion hat der Entwickler bislang nicht angegeben.

Fakten zu Fill The Void