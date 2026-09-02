ACE COMBAT 8 zeigt Cross-Play und eine Lobby für bis zu 100 Personen

Bandai Namco hat die Online-Modi von ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE vorgestellt. Der separate Mehrspielerbereich bietet Cross-Play, zwei Achtspieler-Hauptmodi und eine Air Base als Lobby für bis zu 100 Personen.

Unter dem Namen ACE COMBAT ONLINE erhält ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE einen vom Kampagnenmodus getrennten Online-Bereich. Fortschritt und Speicherdaten werden separat verwaltet. Dank Cross-Play können Spielerinnen und Spieler plattformübergreifend auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S antreten.

Zum Einstieg wird ein eigener Piloten-Avatar erstellt, der über freigeschaltete kosmetische Gegenstände angepasst werden kann. Als zentraler Treffpunkt dient die Air Base, die gleichzeitig bis zu 100 Personen aufnehmen soll.

Co-Op Assault und Co-Op Warfare

Im PvE-orientierten Modus Co-Op Assault treten zwei Teams mit jeweils vier Personen an. Beide Gruppen bekämpfen computergesteuerte Gegner und versuchen, innerhalb der Mission die höhere Punktzahl zu erreichen.

Co-Op Warfare kombiniert PvP- und PvE-Elemente. Erneut stehen sich zwei Viererteams gegenüber, während zusätzlich verbündete und gegnerische Einheiten an Land, auf See und in der Luft am Kampf teilnehmen. Ein Bedrohungslevel erhöht den möglichen Punktegewinn, macht erfolgreiche Pilotinnen und Piloten zugleich aber zu wertvolleren Zielen für das gegnerische Team.

Sondermissionen und zeitlich begrenzte PvP-Events

Ergänzend können zeitlich begrenzte Sondermissionen auftauchen. In Scramble kämpft ein Viererteam gegen ein besonders starkes NPC-Geschwader. Emergency Sortie lässt bis zu acht Personen gemeinsam gegen bekannte Großwaffen aus früheren Serienteilen antreten.

Bandai Namco kündigt außerdem wechselnde PvP-Veranstaltungen an. Dazu zählen Team-Deathmatches im Format 4 gegen 4 sowie Free-for-All-Partien für acht Personen. Je nach Event sollen zusätzliche Beschränkungen für Flugzeugkosten oder Rollen gelten können.

Air Base mit Training, Arcade und Jukebox

Auf der Air Base können Spielerinnen und Spieler das Matchmaking starten, Gruppen bilden und mit bis zu vier Personen am Militärtraining teilnehmen. Daneben sind eine virtuelle Spielhalle mit klassischen Namco-Titeln, eine Jukebox mit Musik aus früheren ACE COMBAT-Spielen sowie verschiedene Shops vorgesehen.

Der Online-Fortschritt fließt auch in den ACE Pass ein, dessen Saisons jeweils zwei Monate dauern sollen. Eine kostenpflichtige Premium-Variante bietet zusätzliche Belohnungen. Enthaltene Flugzeug-DLCs sollen nach dem Ende einer Saison auch separat angeboten werden.

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE erscheint in Europa am 2. Oktober 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Käuferinnen und Käufer der digitalen Deluxe Edition erhalten drei Tage früher Zugang. Gamers.at hat bereits im Juni die Kampagne und die damalige Systemübersicht zusammengefasst. Weitere Details zu den Mehrspielermodi bietet die offizielle Online-Übersicht von Bandai Namco.

Fakten zu ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE