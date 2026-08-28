Tarock Interactive arbeitet für Lost Legions künftig mit Headup als Publisher zusammen. Das storybasierte Open-World-Survivalspiel rund um versprengte römische Legionäre soll Anfang 2027 im Early Access auf Steam starten.

Entwickler Tarock Interactive hat eine Publishing-Partnerschaft mit Headup für Lost Legions angekündigt. Gleichzeitig grenzt ein neuer Trailer den Veröffentlichungszeitraum ein: Das Spiel soll Anfang 2027 auf dem PC in den Steam Early Access starten. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht.

Survival nach der Varusschlacht

In Lost Legions übernehmen Spieler die Rolle römischer Überlebender nach der Schlacht im Teutoburger Wald. Allein oder im Koop mit bis zu drei weiteren Spielern werden Ressourcen gesammelt, Ausrüstung hergestellt sowie befestigte Lager errichtet und gegen Angriffe verteidigt.

Im Verlauf der Kampagne lassen sich verstreute Legionäre befreien und für das eigene Lager gewinnen. Die Spielwelt umfasst sechs Biome und verbindet Erkundung, Kämpfe gegen verschiedene germanische Stämme, Basenbau und eine fortlaufende Handlung mit mythologischen Elementen. Zu den bestätigten Gegnergruppen zählen Cherusker, Marser und Chatten.

Der aktuelle Trailer zur Ankündigung des Release-Zeitraums zeigt weitere Spielszenen. Headup bestätigt die neue Publishing-Partnerschaft zudem auf der offiziellen Webseite.