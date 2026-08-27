Turtle Beach hat die mechanische Full-Size-Tastatur Vulcan II XP angekündigt. Das Modell bietet Hot-Swap-Unterstützung für 3- und 5-Pin-Switches, RGB-Beleuchtung und ReacTap-SOCD. Der Marktstart ist für den 25. Oktober 2026 zum UVP von 129,99 Euro geplant.

Turtle Beach erweitert seine Vulcan-Reihe um die Vulcan II XP. Die kabelgebundene mechanische Gaming-Tastatur im Full-Size-Format kann seit dem 26. August 2026 über die offizielle Produktseite und bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden. Der Marktstart ist für den 25. Oktober 2026 vorgesehen, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 129,99 Euro.

Hot-Swap-Schalter und ReacTap SOCD

Die Vulcan II XP ist mit mechanischen TITAN-HS-Schaltern ausgestattet und unterstützt sowohl 3-Pin- als auch 5-Pin-Switches, die sich ohne Löten austauschen lassen. Turtle Beach bietet die Tastatur mit linearen Red- oder taktilen Brown-Schaltern an. Beide Varianten sind werkseitig vorgeschmiert und laut Hersteller auf bis zu 50 Millionen Tastenanschläge getestet. Vorgeschmierte Stabilisatoren und integrierter schalldämpfender Schaumstoff sollen Geräusche und Vibrationen reduzieren.

Für Spiele stehen vollständiges N-Key-Rollover, Anti-Ghosting und die ReacTap-SOCD-Technologie zur Verfügung. ReacTap priorisiert bei entgegengesetzten Richtungseingaben den zuletzt eingegebenen Befehl. EASY-SHIFT[+] erlaubt zudem Sekundärfunktionen, Makros und Tastenkombinationen. Im Spielmodus wird ReacTap aktiviert und die Windows-Taste gesperrt.

RGB-Beleuchtung und fünf integrierte Profile

Zur weiteren Ausstattung gehören eine Oberplatte aus gebürstetem Aluminium, AIMO-RGB-Beleuchtung für jede Taste, ein Multifunktions-Medienrad, eine abnehmbare Handballenauflage und ein abnehmbares USB-C-Kabel. Über die Swarm-II-Software lassen sich unter anderem Tastenbelegungen, Makros und Beleuchtung anpassen sowie bis zu fünf integrierte Profile verwalten. Windows Dynamic Lighting wird unter Windows 11 unterstützt; die Softwareunterstützung ist für Windows 10 und 11 vorgesehen.