Rebel Wolves und Bandai Namco Entertainment haben den Launch-Trailer zu The Blood of Dawnwalker veröffentlicht. Das Open-World-Action-RPG erscheint am 3. September 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Der neue Launch-Trailer gibt einen weiteren Einblick in das Sangora-Tal und zeigt Coens bevorstehende Auseinandersetzung mit Brencis, einem Vampirfürsten, der die Region beherrscht.

In The Blood of Dawnwalker übernimmt man die Rolle von Coen, der tagsüber Mensch und nachts Vampir ist. Entscheidungen sollen sich sowohl auf den Verlauf der Geschichte als auch auf das Gameplay auswirken. Die offene Spielwelt ist von den Karpaten und dem Europa des 14. Jahrhunderts inspiriert und lässt sich in unterschiedlicher Reihenfolge erkunden.

Entwickelt wird das Rollenspiel von Rebel Wolves mit der Unreal Engine 5, als Publisher fungiert Bandai Namco Entertainment. Während der gamescom 2026 ist The Blood of Dawnwalker zudem am Bandai-Namco-Stand in Halle 6.1 spielbar.

Weitere Informationen zum Spiel gibt es auf der offiziellen Website. Dort sind auch die Vorbestelloptionen für die verschiedenen Plattformen zu finden.