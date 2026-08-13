NVIDIA fasst die RTX-Neuigkeiten der Woche zusammen: Die offene Multiplayer-Beta von Gears of War: E-Day startet heute, Hell Let Loose: Vietnam erscheint ebenfalls am 13. August und mehrere Titel erhalten DLSS-4.5-Unterstützung.

Bei Gears of War: E-Day hat The Coalition am 13. August die zweite Phase der Multiplayer-Beta für alle Spieler geöffnet. Der kostenlose Zugang läuft laut offizieller Beta-Übersicht bis zum 17. August. Enthalten sind unter anderem der überarbeitete 4-gegen-4-Versus-Modus und Horde Siege. Auf dem PC unterstützt die Beta DLSS Super Resolution und NVIDIA Reflex; für die Vollversion kündigt NVIDIA weitere DLSS-4.5-Funktionen an.

Phantom Blade Zero kann vorbestellt werden

S-GAME hat die Vorbestellungen für Phantom Blade Zero gestartet. Das Action-RPG erscheint am 29. Oktober 2026. Ein neuer Trailer zeigt weitere Szenen aus Geschichte und Kämpfen. Die PC-Version kann über Steam und den Epic Games Store vorbestellt werden. Für GeForce-RTX-Systeme nennt NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution, Multi Frame Generation sowie Raytracing-Reflexionen, -Schatten und -Kaustiken.

Hell Let Loose: Vietnam erscheint am 13. August

Hell Let Loose: Vietnam von Expression Games und Team17 erscheint am 13. August 2026. Auf dem PC unterstützt das Spiel DLSS 4.5 Super Resolution. Besitzer einer GeForce RTX 50 Series können über die NVIDIA-App zudem Dynamic Multi Frame Generation aktivieren.

No More Room in Hell 2 verlässt den Early Access

No More Room in Hell 2 von Torn Banner Studios hat den Early Access am 11. August 2026 mit dem 1.0- beziehungsweise Armageddon-Update verlassen. Zu den Neuerungen zählen unter anderem ein Überlebensmodus, eine weitere Zielkarte und ein Solo-Modus. NVIDIA zufolge wurde das Spiel zugleich auf DLSS 4.5 aktualisiert und unterstützt auf Grafikkarten der GeForce RTX 50 Series Dynamic Multi Frame Generation.

Weitere technische Details zu den RTX-Funktionen der genannten Spiele stehen im NVIDIA-Blog.