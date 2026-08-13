Warhammer 40,000: Dawn of War IV erscheint am 3. Dezember 2026 für PC. Käufer der Commander Edition erhalten bereits ab dem 30. November Zugang. KING Art Games nutzt die zusätzliche Entwicklungszeit für Optimierungen und Fehlerbehebungen.

Entwickler KING Art Games hat den Veröffentlichungstermin von Warhammer 40,000: Dawn of War IV auf den 3. Dezember 2026 gelegt. Die Commander Edition ermöglicht einen drei Tage früheren Zugang ab dem 30. November. Die Angaben werden auch auf der offiziellen Webseite bestätigt.

Nach Angaben des Studios soll die zusätzliche Entwicklungszeit vor allem in Performance-Optimierungen, Fehlerbehebungen und den Feinschliff des Gameplays fließen. Außerdem will KING Art Games weiteres Feedback aus jüngsten Community-Spieltests einarbeiten. Creative Director Jan Theysen erläutert die Verschiebung in einer Videonachricht.

Roadmap für das erste Jahr angepasst

Parallel zur Terminänderung wurde auch die Roadmap für das erste Jahr aktualisiert. Für die Zeit nach dem Launch sind kostenlose Updates mit neuen Karten, Spielmodi, Kommandanten und einem Missionseditor vorgesehen. Zudem soll der Crusade-Modus zurückkehren.

Darüber hinaus sind zwei größere Story-Erweiterungen geplant, die den Konflikt auf Kronus ausbauen und eine weitere spielbare Fraktion hinzufügen sollen. Konkrete Veröffentlichungstermine für diese Inhalte wurden noch nicht genannt.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV ist als Echtzeitstrategiespiel für PC angekündigt und umfasst vier spielbare Fraktionen, mehrere Kampagnen sowie Modi wie Last Stand, Skirmish und Multiplayer.