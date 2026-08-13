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Resonance: A Plague Tale Legacy zeigt neuen Story-Trailer vor dem Release

von Hannes Linsbauer0

Resonance: A Plague Tale Legacy erscheint am 27. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Ein neuer Story-Trailer gibt vor dem Start weitere Einblicke in Sophias Reise und die Minotauren-Insel.

Focus Entertainment und Asobo Studio haben einen neuen Story-Trailer zu Resonance: A Plague Tale Legacy veröffentlicht. Das Action-Adventure spielt 15 Jahre vor den Ereignissen von A Plague Tale: Requiem und rückt die junge Sophia in den Mittelpunkt.

Nach einem gescheiterten Raubzug flieht Sophia gemeinsam mit Leni aus Venedig und gelangt auf die Insel des Minotaurus. Dort trifft sie auf Ruinen alter Zivilisationen, verfolgende Gegner und eine bislang verborgene Bedrohung. Inhaltlich soll die Geschichte zudem neue Hintergründe zu den Ursprüngen der Macula liefern.

Kämpfe, Rätsel und Wechsel zwischen zwei Zeitebenen

Spieler sollen sich im Kampf auf Sophias Beweglichkeit, Paraden und verschiedene Waffen verlassen. Daneben stehen Erkundung und Rätsel im Mittelpunkt. Eine minoische Kugel dient dabei dazu, Licht zu manipulieren und bestimmte Aufgaben zu lösen. Die Handlung wechselt außerdem zwischen Sophias Zeit im Mittelalter und der minoischen Antike.

Vor dem Release veröffentlicht Focus Entertainment zusätzliche Videos zu Schauplätzen, Lichtmechaniken, Gegnern und Sophia. Zudem soll Resonance: A Plague Tale Legacy auf der Gamescom an den Ständen von Focus Entertainment und Xbox spielbar sein.

Resonance: A Plague Tale Legacy erscheint am 27. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Auf dem PC ist das Spiel über Steam und den Epic Games Store angekündigt. Zum Start ist es außerdem im Xbox Game Pass enthalten und unterstützt Xbox Play Anywhere. Weitere Informationen und Vorbestellmöglichkeiten gibt es auf der offiziellen Spieleseite.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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