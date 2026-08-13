Pearl Abyss blickt auf die Entwicklung von Crimson Desert seit dem Release im März zurück. In 17 Patches kamen neue Inhalte, Komfortverbesserungen und technische Optimierungen hinzu.

Seit dem weltweiten Start von Crimson Desert am 19. März 2026 hat Pearl Abyss insgesamt 17 Updates veröffentlicht. Laut einer neuen Übersicht auf der offiziellen Website umfassen diese mehr als 20 neue Features und Inhalts-Erweiterungen, über 120 neue Reittiere und Haustiere sowie mehr als 70 Outfits, Ausrüstungsgegenstände und Items.

Die Updates betreffen außerdem Bereiche wie Individualisierung, Häuser, Kampfsystem und Fertigkeiten. Nach Angaben des Entwicklers flossen dabei auch Rückmeldungen der Community in Komfortverbesserungen und technische Optimierungen ein. Eine begleitende Infografik fasst die wichtigsten Änderungen der einzelnen Patches zusammen.

Zusätzlich hat Pearl Abyss ein Video zum bisherigen Update-Verlauf veröffentlicht. Weitere Patches sind angekündigt, konkrete Inhalte oder Termine für kommende Aktualisierungen wurden in der Mitteilung jedoch nicht genannt.

Crimson Desert ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC über Steam und den Epic Games Store sowie für Mac erhältlich.