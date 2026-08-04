PUBG: Battlegrounds: Mod-Wettbewerb mit 95.000 US-Dollar Preisgeld angekündigt

Krafton und CurseForge starten einen weltweiten Wettbewerb für nutzergenerierte Inhalte in PUBG: Battlegrounds. Insgesamt sollen 30 ausgezeichnete Spielmodi im neuen In-Game-Bereich PUBG: Playgrounds veröffentlicht werden. Einsendungen sind ab dem 12. August 2026 möglich.

Krafton bereitet mit PUBG: Playgrounds einen neuen Bereich innerhalb von PUBG: Battlegrounds vor. Über den Hub sollen Spieler künftig von der Community erstellte Spielmodi entdecken und direkt starten können. Erreichbar ist der Bereich über das Play-Menü des Spiels. Ein konkreter Veröffentlichungstermin für PUBG: Playgrounds wurde bislang nicht genannt.

Begleitend dazu veranstalten Krafton und die von Overwolf betriebene Mod-Plattform CurseForge den weltweiten PUBG: Battlegrounds UGC Contest. Der Wettbewerb ist mit insgesamt 95.000 US-Dollar dotiert. Beiträge können in den drei Kategorien Combat, Survival und Creative eingereicht werden.

Zugelassen sind unter anderem kompetitive Spielmodi, kooperative PvE-Missionen, Rennen, Parkour-Strecken und Partyspiele. Nach Angaben der Veranstalter sollen insgesamt 30 ausgezeichnete Beiträge über PUBG: Playgrounds veröffentlicht werden.

Preisgeld und Ablauf

In jeder der drei Hauptkategorien werden 25.000 US-Dollar vergeben. Der jeweils erstplatzierte Beitrag erhält 10.000 US-Dollar, zusätzlich sind Preisgelder für die zehn bestplatzierten Einsendungen vorgesehen. Zehn weitere Entwickler erhalten Zwischenpreise von jeweils 500 US-Dollar. Darüber hinaus werden sechs durch eine öffentliche Abstimmung bestimmte Community-Favoriten mit jeweils 2.500 US-Dollar ausgezeichnet.

Einreichungen sind vom 12. August bis zum 2. September 2026 möglich. Die Community-Abstimmung findet vom 6. bis zum 9. September statt. Die Gewinner sollen am 14. September 2026 bekannt gegeben werden.

Die vollständigen Wettbewerbsregeln, Teilnahmebedingungen und Bewertungskriterien sollen über die offizielle Ankündigung des Wettbewerbs abrufbar sein. Ein direkter Link zur Wettbewerbsseite sowie zum erwähnten Trailer war in der vorliegenden Pressemitteilung nicht enthalten. Weitere Informationen zu PUBG: Battlegrounds gibt es auf der offiziellen Webseite.

Fakten zum Wettbewerb