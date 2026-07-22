Stan Groeteke – PresseHelden

Das Wichtigste in Kürze ✓ Die GREED Erfahrungen aus dem Alltag drehen sich vor allem um eine schnelle, gut gepolsterte Lieferung und einen unkomplizierten Start ohne Bastelei. ✓ Der Kundendienst sitzt seit Anfang 2026 wieder vollständig im eigenen Haus und ist mehrsprachig über Live-Chat, Telefon und Discord erreichbar. ✓ Je nach Käufer-Typ fällt die Wahl auf die MK2-Reihe für Einstieg, Esport und Familie oder die MK5-Reihe für anspruchsvolle Spieler und hohe Auflösungen. ✓ Mehrere Berichte zeigen, dass anfängliche Skepsis wegen älterer Lieferzeit-Bewertungen durch den heutigen Service und die offene Kommunikation ausgeräumt wurde. ✓ Zwei Jahre Garantie mit Pick-up-Service runden die Kauferfahrung im Alltag ab: Im Schadensfall wird das Gerät abgeholt, geprüft und wieder instand gesetzt.

Der erste echte Eindruck von einem neuen Gaming-PC entsteht nicht im Datenblatt, sondern an der Haustür, in dem Moment, in dem das Paket ankommt. Wie gut ist es verpackt, läuft der Rechner auf Anhieb, und was passiert, wenn doch einmal etwas schiefgeht? Genau an diesen Alltagsfragen setzen die meisten GREED Erfahrungen an, die Käufer nach dem Kauf teilen.

Während die Frage nach der Seriosität einer Marke vor allem vor dem Kauf zählt, entscheidet sich die Zufriedenheit erst danach: bei der Lieferung, beim ersten Einschalten und im Kontakt mit dem Service. Dieser Beitrag betrachtet die GREED Erfahrungen deshalb aus der Alltagsperspektive und ordnet sie nach Käufer-Typen, denn ein Einsteiger erlebt einen anderen Alltag als ein anspruchsvoller Vielspieler oder eine Familie, die den ersten Rechner fürs Kind sucht. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil pauschale Urteile über eine Marke oft daran scheitern, dass sehr unterschiedliche Käufer mit sehr unterschiedlichen Erwartungen bewerten.

Im Mittelpunkt stehen drei Phasen nach der Bestellung: die Ankunft und Inbetriebnahme, der Support nach dem Kauf und die Absicherung über Garantie und Reklamation. Dazu kommen konkrete Berichte von Käufern verschiedener Modelle aus der MK2- und der MK5-Reihe, die zeigen, wie sich der Kauf im echten Leben anfühlt. Im Vordergrund steht dabei nicht die Werbebotschaft, sondern das, was Käufer nach Wochen und Monaten der Nutzung tatsächlich erleben.

DIE ANKUNFT

Wie läuft die Ankunft eines GREED-PCs ab?

Der Alltag mit einem neuen Rechner beginnt mit dem Paket. In den Berichten fällt auf, wie häufig die Verpackung gelobt wird. Gut geschützt trifft das Gerät ein, rundum gepolstert, die Grafikkarte separat gegen die Kräfte des Transports fixiert, und im Gehäuseinneren sorgen Polster dafür, dass nichts verrutscht. Nach dem Auspacken folgt ein kurzer Sichtcheck, dann der Anschluss von Monitor, Maus und Tastatur. Die sorgfältige Verpackung ist dabei mehr als ein netter erster Eindruck: Die Polsterung schützt die empfindliche Grafikkarte und die übrigen Komponenten auf dem Transportweg, der erfahrungsgemäß die größte Gefahr für einen fertig montierten Rechner darstellt. Mehrere Käufer betonen, dass nicht nur der Rechner selbst, sondern auch die mitgelieferten Kabel und Zubehörteile ordentlich beigelegt waren, sodass nichts fehlte und der Aufbau ohne zusätzliche Wege gelang.

Da im Prozessor des Einstiegsmodells keine Grafikeinheit steckt, muss das Bildkabel an die Grafikkarte und nicht an das Mainboard angeschlossen werden. Dieser eine Hinweis erspart Einsteigern die häufigste Stolperfalle beim ersten Start. Anschließend ist der Rechner mit vorinstalliertem Windows und eingerichteten Treibern sofort einsatzbereit, ganz ohne weitere Bastelei. Für viele, die zum ersten Mal einen Gaming-PC kaufen, ist genau dieser Moment entscheidend: Es gibt kein Hantieren mit Installationsmedien, keine Treibersuche und keine Konfiguration, sondern nur den Start des ersten Spiels.

Wie reibungslos das ablaufen kann, zeigt der Bericht eines Käufers, der ein Einsteigermodell bestellte. Er hob die zügige Lieferung hervor und zeigte sich überrascht, dass sich der Anbieter nach dem Kauf sogar proaktiv per Telefon meldete, um sich nach dem Ablauf zu erkundigen. Sein Fazit fiel knapp und positiv aus: ein wirklich schönes Einkaufserlebnis. Gerade solche unaufgeforderten Service-Gesten prägen die positiven GREED Erfahrungen im Alltag, weil sie zeigen, dass der Kontakt nicht mit dem Versand endet. Ein Anruf, der nicht verkaufen, sondern sich nach der Zufriedenheit erkundigen will, bleibt vielen Käufern in Erinnerung.

DAS TEAM

Wer kümmert sich nach dem Kauf um die Kunden?

Hinter dem Alltag mit einem GREED-PC steht ein greifbares Unternehmen. GREED ist die Marke der NERO Commerce GmbH, die seit 2022 im österreichischen Firmenbuch eingetragen ist (FN 582268 b) und ihren Sitz im kärntnerischen Spittal an der Drau hat. Geführt wird das Unternehmen von Geschäftsführer Manuel Huber, der im Impressum als Ansprechpartner benannt ist. Schon dass sich ein verantwortliches Unternehmen klar benennen lässt, unterscheidet die Marke von zahllosen anonymen Angeboten im Netz. Für die Kauferfahrung nach der Bestellung ist eine Entscheidung besonders wichtig: die Rückverlagerung des Kundendienstes ins eigene Haus zu Beginn des Jahres 2026.

Seither beantwortet ein hauseigenes, mehrsprachiges Team Anfragen über Live-Chat, Telefon und Discord, statt sie an einen externen Dienstleister auszulagern. Diese Nähe zum eigenen Produkt zeigt sich in den Berichten als kürzere Wege und kompetentere Antworten. Wer mit jemandem spricht, der die Rechner selbst kennt, bekommt seltener ausweichende Standardfloskeln und häufiger eine konkrete Lösung. Dieses Team betreut ausschließlich die beiden hauseigenen Serien MK2 und MK5 und kennt die Geräte daher aus erster Hand. Wie sehr die Kundenbeziehung im Mittelpunkt steht, beschreibt Robert Aschbacher, Director of Marketing und Lead Designer, in einem Satz.

„Wir freuen uns auch nach über 120.000 Verkäufen noch über jeden einzelnen Kunden, der uns sein Vertrauen schenkt. Das motiviert uns, Produkt und Kauferfahrung immer weiter zu verbessern.“

Robert Aschbacher, Director of Marketing & Lead Designer, GREED

Die Zahl von mehr als 120.000 Verkäufen beruht auf Angaben des Unternehmens. Entscheidend für den Alltag ist weniger die Stückzahl als die Haltung dahinter: Der Anbieter behandelt jeden Kauf als einzelne Kundenbeziehung, nicht als anonyme Transaktion. Genau dieser Anspruch schlägt sich in den Service-Berichten nieder, in denen immer wieder dieselben Stärken auftauchen. Dass ein Anbieter dieser Größenordnung den persönlichen Kontakt betont, statt sich hinter automatisierten Prozessen zu verstecken, ist im Online-Handel keine Selbstverständlichkeit und prägt die Wahrnehmung im Alltag.

Die Modelle kennenlernen Sortiment, Kontaktwege und der direkte Draht zum Support lassen sich beim Hersteller einsehen.

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DIE KÄUFER-TYPEN

Welche GREED Erfahrungen machen verschiedene Käufer-Typen?

Der Alltag mit einem Gaming-PC sieht je nach Nutzer sehr unterschiedlich aus. Die folgende Übersicht ordnet die typischen Käufer-Typen ihrem passenden Modell zu und fasst zusammen, was sie im Alltag am häufigsten berichten. Das hilft dabei, die eigenen Erwartungen einzuordnen.

Käufer-Typ Typische Nutzung Passendes Modell Was im Alltag zählt Einsteiger erste Schritte ins PC-Gaming, Full HD MK2 einfacher Start ohne Bastelei, klare Hilfe bei Fragen Familie / Eltern erster Rechner fürs Kind MK2 Garantie, erreichbarer Service, geprüftes Komplettpaket Esport-Spieler kompetitive Titel mit hohen Bildraten MK2 oder MK2 PRO stabile Bildraten, leiser Betrieb AAA-Enthusiast aktuelle Spiele in 1440p bis 4K MK5 oder MK5 POWER Leistung in voller Pracht, Reserve nach oben Langzeitnutzer mehrjährige Nutzung mit Aufrüstung MK5-Reihe zukunftssichere DDR5-Plattform, Aufrüst-Reserve

Die Matrix macht deutlich, dass es nicht das eine richtige Modell gibt, sondern das zum eigenen Profil passende. Ein Einsteiger legt Wert auf einen reibungslosen Start, ein Langzeitnutzer auf Aufrüstbarkeit. Die GREED Erfahrungen fallen deshalb je nach Erwartung unterschiedlich aus, sind aber innerhalb des jeweiligen Profils bemerkenswert konsistent. Wer sich vor dem Kauf ehrlich in einem dieser Profile verortet, kann die Berichte anderer Käufer mit ähnlichem Nutzungsverhalten als verlässliche Orientierung nehmen.

DER SUPPORT

Wie ist der Support nach dem Kauf erreichbar?

Spätestens wenn eine Frage auftaucht, zeigt sich der Wert eines erreichbaren Kundendienstes. Seit dem Jahresbeginn 2026 läuft der Support bei der Marke wieder komplett über das eigene Haus. Käufer erreichen das Team über vier Wege: den Live-Chat auf der Website, direkt per E-Mail, das Telefon und den Discord-Server, auf dem auch eine Community aktiv ist. Die Mehrsprachigkeit des Teams senkt dabei die Hürde für Anfragen zusätzlich. Wer sich in seiner Muttersprache verständigen kann, beschreibt ein Problem präziser und versteht die Antwort sicherer, was im Servicefall den entscheidenden Unterschied zwischen Frust und schneller Lösung ausmachen kann.

In den Berichten wird der Support überwiegend als nett, hilfsbereit und ehrlich beschrieben. Statt ausweichender Standardantworten schildern Käufer konkrete Lösungen, etwa beim Umtausch oder bei Fragen zur Inbetriebnahme. Diese Erreichbarkeit ist kein Detail am Rande, sondern für viele der entscheidende Unterschied zu anonymen Angeboten, bei denen im Problemfall niemand greifbar ist. Gerade hier haben sich die GREED Erfahrungen gegenüber einer holprigen Anfangsphase sichtbar verbessert. Die Rückverlagerung des Supports war kein kosmetischer Schritt, sondern eine strukturelle Veränderung, die in den jüngeren Berichten klar durchscheint.

DIE SERVICE-STIMMEN

Was berichten Käufer über den Service im Alltag?

Besonders aufschlussreich sind die Berichte von Käufern, die anfangs skeptisch waren. Ein Käufer eines MK2 PRO, der den Rechner überwiegend für Spiele und Büroarbeit nutzt, schilderte offen, dass ihn ältere Bewertungen zur Lieferzeit zunächst zögern ließen. Den Ausschlag für das Vertrauen gab am Ende nicht eine Werbeaussage, sondern die Art, wie der Anbieter öffentlich mit Kritik umgeht.

„Ich war wegen den Bewertungen anfangs sehr skeptisch, als ich aber eure verständnisvollen Antworten auf Trustpilot gelesen habe, wusste ich, dass das Unternehmen von seinen Fehlern gelernt hat.“

Käufer eines MK2 PRO, Quelle: Kundenbericht

Diese Stimme ist deshalb wertvoll, weil sie ein Muster beschreibt, das sich durch viele GREED Erfahrungen zieht: Anfängliche Zweifel wegen älterer Lieferzeit-Kritik weichen, sobald Käufer den heutigen Service und die offene Kommunikation erleben. Der Anbieter beantwortet öffentliche Bewertungen sichtbar und sachlich, statt Kritik zu ignorieren. Genau dieser Umgang mit Fehlern wirkt überzeugender als jedes Versprechen. Denn während sich Werbeaussagen leicht formulieren lassen, zeigt erst der öffentliche Umgang mit Kritik, wie ein Unternehmen tatsächlich tickt, und genau das können potenzielle Käufer vor der eigenen Bestellung nachlesen.

Über den reinen Kaufmoment hinaus berichten Käufer, dass Rückfragen zügig und sachlich beantwortet wurden, etwa zur Inbetriebnahme oder zu einzelnen Einstellungen. Gerade diese Erreichbarkeit nach dem Kauf zeigt sich in den Berichten als aussagekräftiger denn jede anonyme Durchschnittsnote, weil sie das tatsächliche Verhalten im Problemfall abbildet. Die einzelnen Berichte sind kundenseitig formuliert und vor einer Veröffentlichung im Original zu bestätigen.

Den Service selbst erleben Wer Fragen vor dem Kauf hat, erreicht das hauseigene Team direkt über die Kontaktwege auf der Website.

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EINSTIEG IM ALLTAG

Welche GREED Erfahrungen machen Einsteiger und Familien?

Für Einsteiger und Familien ist der Alltag mit einem MK2 vor allem von Unkompliziertheit geprägt. Der Rechner kommt als Komplettpaket, das nach dem Anschließen sofort läuft, was gerade beim ersten eigenen Gaming-PC oder beim Gerät fürs Kind die Hürde deutlich senkt. Eltern heben in den Berichten zwei Punkte hervor: die zwei Jahre Garantie und das beruhigende Gefühl, im Schadensfall einen erreichbaren Ansprechpartner zu haben. Ein Rechner fürs Kind soll funktionieren, nicht zum Bastelprojekt für die Eltern werden, und genau diesem Anspruch kommt ein geprüftes Komplettsystem entgegen.

Für jüngere Spieler, die vor allem Spiele wie Minecraft, Roblox oder Fortnite nutzen, ist die Leistung des Einstiegsmodells reichlich bemessen, mit hohen, stabilen Bildraten. Dass der Rechner als geprüftes Komplettsystem mit Garantie kommt, nimmt Eltern die Sorge, im Problemfall mit einem anonymen Anbieter verhandeln zu müssen. So fügt sich das Gerät ohne großen Aufwand in den Familienalltag ein. Eltern schätzen zudem, dass sie sich auf altersgerechte Nutzung verlassen können, weil Windows und die Spieleplattformen Funktionen für Zeitbegrenzung und Jugendschutz bereitstellen, die sich unkompliziert einrichten lassen.

ANSPRUCH IM ALLTAG

Welche GREED Erfahrungen machen anspruchsvolle Spieler?

Am anderen Ende des Spektrums steht der anspruchsvolle Vielspieler, für den die MK5-Reihe gebaut ist. Hier dreht sich der Alltag weniger um den einfachen Einstieg als um Leistung und Reserve. Maßgeblich sind in dieser Klasse die höhere Grafikleistung und der größere Grafikspeicher der MK5-Modelle, mit denen aktuelle Spiele in hoher Auflösung flüssig und in voller Pracht laufen. Anspruchsvolle Spieler achten zudem stärker auf Details wie die Bildrate bei maximalen Einstellungen und auf die Frage, ob das System auch bei den nächsten Spielegenerationen mithalten wird.

Die MK5-Modelle mit DDR5-Plattform bieten dafür nicht nur die nötige Leistung, sondern auch Reserve für spätere Aufrüstungen. Für Langzeitnutzer, die ihren Rechner über mehrere Spielegenerationen behalten wollen, ist das ein zentraler Punkt. Die GREED Erfahrungen aus diesem Segment betonen deshalb seltener den Auspackmoment und häufiger die anhaltende Leistung im Dauerbetrieb. Für diese Käufergruppe ist die anhaltende Leistung wichtiger als der erste Eindruck, und genau hier punktet die DDR5-Plattform mit ihrer Reserve. Die genannten Leistungseindrücke beruhen auf Herstellerangaben und Kundenberichten und hängen vom jeweiligen Spiel ab.

IM DAUERBETRIEB

Wie leise und alltagstauglich ist ein GREED-PC?

Ein Punkt, der sich erst im täglichen Gebrauch zeigt, ist die Lautstärke. In den Berichten taucht das Lob für einen leisen Betrieb auffällig häufig auf, gerade beim MK2. Käufer beschreiben, dass die Kühlung auch unter Last angenehm zurückhaltend bleibt, sodass der Rechner im Wohnraum oder Kinderzimmer nicht stört. Dieser leise Lauf ist kein Zufall, sondern Folge des durchdachten Kühlkonzepts und der abgestimmten Lüfter. Wer den Rechner im selben Raum nutzt, in dem auch gearbeitet, ferngesehen oder geschlafen wird, weiß diesen Punkt im Alltag besonders zu schätzen, denn ein dauerhaft lautes Gerät stört schnell.

Auch im Dauerbetrieb über mehrere Stunden zeigen sich die GREED Erfahrungen stabil. Das großzügig bemessene Markennetzteil versorgt die Komponenten zuverlässig, und die 32 Gigabyte Arbeitsspeicher sorgen dafür, dass auch parallele Anwendungen im Hintergrund flüssig laufen. Für den Alltag bedeutet das: Der Rechner bleibt auch nach langen Spiele-Sitzungen ruhig und reagiert zügig, ohne hör- oder spürbar an seine Grenzen zu kommen. Gerade dieser unaufgeregte Dauerbetrieb wird in vielen Berichten als angenehm hervorgehoben. Für Vielspieler, die täglich mehrere Stunden am Rechner verbringen, ist das ein Komfort, der auf keinem Datenblatt steht, im Alltag aber spürbar den Unterschied macht.

DIE ABSICHERUNG

Wie steht es um Garantie und Reklamation im Alltag?

Die dritte Phase nach dem Kauf ist der Ernstfall, und auch hier zählt der Alltag mehr als das Kleingedruckte. GREED gewährt zwei Jahre Garantie auf das Gesamtgerät. Tritt ein Defekt auf, greift ein Pick-up-Service: Das Gerät wird abgeholt, geprüft und instand gesetzt, ohne dass der Käufer sich selbst um Versand und Abwicklung kümmern muss. Diese Form der Abholung ist im Alltag ein spürbarer Komfort, weil sie dem Käufer den oft mühsamen Gang zur Packstation und das Organisieren einer transportsicheren Verpackung erspart.

In den Berichten wird dieser Ablauf als unkompliziert beschrieben: Abholung des Geräts, Prüfung und Instandsetzung ohne eigenen Versandaufwand. Gerade dieser klar geregelte Weg im Reklamationsfall trägt dazu bei, dass aus anfänglicher Skepsis am Ende eine Weiterempfehlung wird. Die Absicherung ist dabei bereits im Kaufpreis enthalten und muss nicht separat erworben werden. Für den Alltag bedeutet das Sicherheit ohne versteckte Zusatzkosten: Wer einen GREED-PC kauft, weiß von Anfang an, dass im Ernstfall ein klar geregelter Ablauf greift.

DIE COMMUNITY

Welche Rolle spielen Discord und Community im Alltag?

Anders als bei vielen anonymen Angeboten gehört zum Alltag mit GREED auch ein Draht zur Community. Neben Live-Chat und Telefon betreibt der Anbieter einen Discord-Server, auf dem sich Käufer austauschen und das Team direkt erreichbar ist. Für viele Nutzer senkt dieser niedrigschwellige Kanal die Hürde, eine Frage zu stellen, spürbar: Statt eines formellen Support-Tickets genügt oft eine kurze Nachricht im Chat. Das passt zur Lebenswelt vieler Spieler, die ohnehin über Discord kommunizieren und für die der Schritt in einen Support-Kanal damit vertraut und unkompliziert ist.

Im Alltag hat das zwei Vorteile. Zum einen lassen sich kleinere Fragen, etwa zur Inbetriebnahme oder zu Einstellungen, schnell und unkompliziert klären. Zum anderen entsteht ein Gefühl von Nähe, das bei einem reinen Online-Kauf sonst fehlt. Die GREED Erfahrungen aus der Community zeigen, dass dieser direkte Kontakt zum Team einen Unterschied macht, weil Käufer sich ernst genommen fühlen und nicht in einer anonymen Warteschleife landen. Gerade für Einsteiger ist dieser Austausch eine wertvolle Hilfe.

DAS FAZIT

Fazit: Wie fühlt sich der Alltag mit einem GREED-PC an?

Aus der Alltagsperspektive ergeben die GREED Erfahrungen ein klares Bild. Die Lieferung kommt gut geschützt und oft früher als angekündigt, der Start gelingt ohne Bastelei, und der Support ist seit der Rückverlagerung ins eigene Haus erreichbar und lösungsorientiert. Je nach Käufer-Typ liefert die MK2-Reihe den unkomplizierten Einstieg und die MK5-Reihe die Leistung für höhere Ansprüche.

Besonders aussagekräftig ist, dass selbst anfangs skeptische Käufer durch den heutigen Service überzeugt wurden. Wer die Berichte im Zeitverlauf liest, erkennt ein Unternehmen, das aus Fehlern gelernt hat und jede Kundenbeziehung ernst nimmt. Genau diesen Anspruch bringt der Leitspruch der Marke auf den Punkt: Let passion lead.

Sich selbst ein Bild machen Sortiment, Bewertungen und die direkten Kontaktwege zum hauseigenen Team lassen sich beim Hersteller einsehen.

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HÄUFIGE FRAGEN

Häufige Fragen zu GREED Erfahrungen im Alltag

Frage: Wie schnell wird ein GREED-PC geliefert?

Der Versand erfolgt nach Herstellerangaben in der Regel innerhalb von 24 Stunden an Werktagen, optional mit Express. Mehrere Käufer berichten, dass die tatsächliche Lieferung sogar früher eintraf als angekündigt. Der Rechner kommt gut gepolstert an, die Grafikkarte ist zusätzlich gesichert.

Frage: Wie ist der GREED-Support nach dem Kauf erreichbar?

Der Kundendienst sitzt seit Anfang 2026 wieder vollständig im eigenen Haus. Ein mehrsprachiges Team beantwortet Anfragen über Live-Chat, Telefon und Discord. In den Berichten wird der Support überwiegend als nett, hilfsbereit und ehrlich beschrieben.

Frage: Was passiert bei einem Transportschaden oder Defekt?

GREED gewährt zwei Jahre Garantie auf das Gesamtgerät. Im Schadensfall greift ein Pick-up-Service: Das Gerät wird abgeholt, geprüft und instand gesetzt. Käufer berichten, dass Transportschäden nach kurzem Kontakt unkompliziert reguliert wurden, teils mit einer kleinen Aufmerksamkeit als Entschuldigung.

Frage: Sind ältere Bewertungen zur Lieferzeit noch aktuell?

Ein Teil der älteren Kritik bezog sich auf eine Phase mit längeren Lieferzeiten und ausgelagertem Service. Seit der Rückverlagerung des Supports ins eigene Haus zu Beginn 2026 berichten Käufer von einer deutlichen Verbesserung. Ältere Bewertungen sollten daher im Zeitverlauf eingeordnet werden.

Frage: Welches GREED-Modell passt zu welchem Käufer-Typ?

Einsteiger, Familien und viele Esport-Spieler sind mit der MK2-Reihe gut bedient, die einen unkomplizierten Start bietet. Anspruchsvolle Spieler und Langzeitnutzer, die hohe Auflösungen und Aufrüst-Reserve wünschen, greifen zur MK5-Reihe mit DDR5-Plattform.

Frage: Muss man einen GREED-PC nach der Lieferung noch einrichten?

Nein. Der Rechner kommt mit vorinstalliertem Windows und eingerichteten Treibern und ist nach dem Anschließen sofort einsatzbereit. Wichtig ist nur, das Bildkabel an die Grafikkarte anzuschließen, da das Einstiegsmodell keine integrierte Grafik im Prozessor besitzt.

Frage: Wie geht GREED mit öffentlicher Kritik um?

Der Anbieter beantwortet öffentliche Bewertungen sichtbar und sachlich, statt Kritik zu ignorieren. Mehrere anfangs skeptische Käufer berichten, dass gerade dieser offene Umgang mit Fehlern den Ausschlag für ihr Vertrauen gab.

Frage: Lohnt sich der Direktkauf für den Service?

Beim Direktkauf über greed.de läuft der Kontakt unmittelbar über das hauseigene Team, was Garantie- und Servicefälle vereinfacht. Der Rechner selbst ist auf allen Kaufwegen identisch, der direkteste Draht zum Support entsteht jedoch beim Kauf über den Hersteller.

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