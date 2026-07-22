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Kylian Mbappé wird Coverstar der Ultimate Edition von EA Sports FC 27

von Hannes Linsbauer0

Electronic Arts hat Kylian Mbappé als Coverstar der Ultimate Edition von EA Sports FC 27 vorgestellt. Der französische Nationalspieler wird zudem auf dem Cover von EA Sports FC Mobile zu sehen sein. Weitere Details sollen am 23. Juli folgen.

Mbappé kehrt damit nach vier Jahren auf ein Cover der Fußballspielreihe zurück. Gleichzeitig ist es sein erster Auftritt auf einem Cover, seit Electronic Arts die Serie unter dem Namen EA Sports FC fortführt.

Der Stürmer von Real Madrid war zuvor bereits auf den Standardausgaben von FIFA 21, FIFA 22 und FIFA 23 abgebildet. Für EA Sports FC 27 wurde bislang allerdings nur das Cover der Ultimate Edition vorgestellt.

Die Ankündigung bildet den Auftakt für weitere Informationen zum neuen Serienteil. Der offizielle Reveal-Trailer soll am Donnerstag, dem 23. Juli 2026, um 18:00 Uhr MESZ auf dem YouTube-Kanal von EA Sports FC seine Premiere feiern.

Ein Veröffentlichungstermin, die unterstützten Plattformen und weitere Angaben zu den verfügbaren Editionen wurden in der vorliegenden Ankündigung noch nicht genannt.

Fakten zu EA Sports FC 27

  • Coverstar der Ultimate Edition: Kylian Mbappé
  • Weiteres Cover: EA Sports FC Mobile
  • Reveal-Trailer: 23. Juli 2026, 18:00 Uhr MESZ
  • Plattformen: noch nicht angekündigt
  • Veröffentlichungstermin: noch nicht angekündigt
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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