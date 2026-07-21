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The Witcher 3: Songs of the Past wird auf der gamescom 2026 gezeigt

von Hannes Linsbauer0

CD PROJEKT RED präsentiert die neue Erweiterung The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past auf der gamescom 2026. Neue Informationen sind für die Opening Night Live angekündigt, Besucher können außerdem eine geführte Demo sehen.

CD PROJEKT RED wird auf der gamescom 2026 neue Details zu The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past bekannt geben. Die Erweiterung soll während der von Geoff Keighley moderierten Opening Night Live am 25. August 2026 näher vorgestellt werden. Die Messe selbst findet anschließend vom 26. bis 30. August in Köln statt.

Neben der Präsentation im Rahmen der Eröffnungsshow bringt der Entwickler auch eine geführte Demo auf die Ausstellungsfläche. Fachbesucher können die Erweiterung vom 26. bis 28. August im Business-Bereich an Stand B065 in Halle 4.2 sehen. Dafür ist laut Ankündigung eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich.

Für reguläre Messebesucher wird Songs of the Past vom 26. bis 30. August an den Ständen B030 und A031 in Halle 8.1 präsentiert. Ob die Demo selbst spielbar sein wird oder ausschließlich von Mitarbeitern vorgeführt wird, geht aus der Mitteilung nicht eindeutig hervor.

In der Erweiterung übernimmt man erneut die Rolle von Geralt von Riva. The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past soll 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. CD PROJEKT RED hatte das neue Kapitel für The Witcher 3: Wild Hunt bereits im Mai 2026 offiziell angekündigt.

Weitere Informationen bietet die offizielle Webseite zu The Witcher.

Fakten zur gamescom-Präsentation

  • Opening Night Live: 25. August 2026
  • Business-Bereich: 26. bis 28. August, Halle 4.2, Stand B065
  • Entertainment-Bereich: 26. bis 30. August, Halle 8.1, Stände B030 und A031
  • Plattformen: PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S
  • Veröffentlichung: 2027
  • Konkreter Release-Termin: noch nicht bekannt
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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