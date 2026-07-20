ZeroSpace startet auf Steam in den Early Access

Starlance Studios hat das Science-Fiction-Echtzeit-Strategiespiel ZeroSpace auf Steam veröffentlicht. Die Early-Access-Version umfasst den ersten Kampagnenakt, Mehrspieler- und Koop-Modi sowie vier spielbare Hauptfraktionen. Zum Start gilt ein zeitlich begrenzter Einführungsrabatt.

Das von Starlance Studios entwickelte ZeroSpace ist ab sofort im Early Access auf Steam erhältlich. Der reguläre Preis beträgt 40,99 Euro. Bis zum 3. August 2026 wird das Spiel mit einem Einführungsrabatt von zehn Prozent für 36,89 Euro angeboten.

Die Early-Access-Fassung enthält den ersten Akt der Kampagne mit zwölf Missionen. Hinzu kommen erweiterte Koop-Missionen, Ranglistenspiele sowie Partien im 1-gegen-1- und 2-gegen-2-Format. Im Scharmützel-Modus können außerdem 1v1-, 2v2- und Free-for-All-Partien gegen andere Spieler oder die KI ausgetragen werden.

Vier Fraktionen und Entscheidungen in der Kampagne

Spieler können zunächst vier Hauptfraktionen übernehmen. Im Mittelpunkt der Kampagne steht das menschliche Protektorat mit Präfekt Aster. Während der Dialogsequenzen getroffene Entscheidungen sollen beeinflussen, wie der Protagonist seine Truppen führt und mit anderen Figuren umgeht.

Zu den weiteren Fraktionen zählen die pflanzenähnlichen Grell, die Legion und die synthetischen Xol. Ergänzend können Einheiten verschiedener Söldnerfraktionen in die eigenen Armeen aufgenommen werden. Die Xol sind während des Early Access bereits spielbar, werden laut Entwickler aber erst nach weiteren Balance-Tests in die Ranglisten-Spielersuche aufgenommen.

An der visuellen und kreativen Gestaltung war auch Aaron Kambeitz beteiligt, Mitbegründer von Relic Entertainment und einer der Künstler hinter der Homeworld-Reihe. Bis zur Veröffentlichung von Version 1.0 sind weitere Inhalte geplant, darunter die vollständige Kampagne. Eine konkrete Laufzeit für die Early-Access-Phase wurde nicht genannt. Die aktuelle Entwicklungs-Roadmap ist auf der Steam-Seite von ZeroSpace zu finden.

Einladungsturnier begleitet den Start

Parallel zur Veröffentlichung veranstaltet Starlance Studios das Einladungsturnier „ZeroSpace: First Contact“. Zu den angekündigten Teilnehmern zählen GiantGrantGames, PiG, Lowko, TheViper, JimRising, MarineLord, White-Ra und Harstem. Weitere Teilnehmer sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Das Turnier beginnt am 20. Juli und läuft bis zum 9. August 2026.

Saison Null des Galaktischen Krieges

Mit dem Early-Access-Start beginnt zudem die Saison Null des sogenannten Galaktischen Krieges. Dabei treten drei von Neo beziehungsweise Back2Warcraft, uThermal und Winter angeführte Bündnisse gegeneinander an. Spieler können sich einem Bündnis anschließen und über ihre Partien zum Fortschritt auf der Galaxiekarte beitragen.

Die erste Saison läuft vom 20. Juli bis zum 1. August 2026. ZeroSpace unterstützt unter anderem deutsche, englische, französische, italienische, spanische, portugiesische, chinesische, japanische, koreanische und russische Texte beziehungsweise Sprachoptionen. Weitere Informationen bietet die offizielle Discord-Community.

Fakten im Überblick