VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & Updates

Crimson Desert erhält Cross-Save zwischen PC und Konsolen

von Hannes Linsbauer0

Crimson Desert unterstützt ab sofort plattformübergreifende Spielstände. Nach der Verknüpfung der jeweiligen Konten lässt sich der Spielfortschritt zwischen PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und dem Epic Games Store übertragen.

Pearl Abyss hat mit Update 1.14.00 eine Cross-Save-Funktion für Crimson Desert veröffentlicht. Spieler:innen können damit einen Spielstand auf mehreren unterstützten Plattformen verwenden und beispielsweise zwischen der Konsolen- und PC-Version wechseln.

Kontoverknüpfung für Cross-Save erforderlich

Für die Nutzung müssen die jeweiligen Plattformkonten über ein Pearl-Abyss-Konto miteinander verbunden werden. Anschließend kann ein Spielstand im Speichermenü in einen eigenen Cross-Save-Slot hochgeladen und auf einem anderen verknüpften System fortgesetzt werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung von Cross-Save stellt Pearl Abyss auf der offiziellen Website bereit.

BlackSpace Engine bei Develop:Star Awards ausgezeichnet

Parallel dazu wurde Crimson Desert bei den Develop:Star Awards 2026 in der Kategorie „Best Technical Innovation“ ausgezeichnet. Prämiert wurde die von Pearl Abyss entwickelte BlackSpace Engine, die als technische Grundlage des Open-World-Action-Adventures dient.

In derselben Kategorie waren unter anderem Death Stranding 2: On the Beach, DOOM: The Dark Ages, Ghost of Yōtei, Ghost Town und Jurassic World Evolution 3 nominiert.

Crimson Desert ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, den Epic Games Store und Mac erhältlich. Weitere Informationen bietet die offizielle Website von Crimson Desert.

Fakten zu Crimson Desert

  • Update: Version 1.14.00
  • Cross-Save: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Epic Games Store
  • Entwickler und Publisher: Pearl Abyss
  • Verfügbar für: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Mac
  • Auszeichnung: Develop:Star Award 2026 – Best Technical Innovation
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Hela: of Mice & Magic erscheint Ende 2026

Hannes Linsbauer

Internationale Top-Künstler:innen kommen zur Vienna Comic Con 2026

Hannes Linsbauer

SEGA bringt fünf spielbare Titel zur gamescom 2026

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link