iiyama bringt ersten OLED-Gaming-Monitor mit 280 Hz auf den Markt

iiyama erweitert seine G-Master-Reihe um den ersten OLED-Gaming-Monitor der Marke. Der G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon bietet ein 27-Zoll-WOLED-Panel, QHD-Auflösung, 280 Hz und eine angegebene Reaktionszeit von 0,03 Millisekunden.

iiyama hat mit dem G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon seinen ersten OLED-Gaming-Monitor vorgestellt. Das 27-Zoll-Modell setzt auf ein WOLED-Panel der vierten Generation mit META-3.0-Technologie und richtet sich an Spielerinnen und Spieler, die hohe Bildwiederholraten mit OLED-typischen Kontrastwerten kombinieren möchten.

Der Monitor löst mit 2.560 × 1.440 Pixeln auf und erreicht eine Bildwiederholfrequenz von 280 Hz. Die angegebene Reaktionszeit liegt bei 0,03 Millisekunden GtG. Unterstützt werden laut Hersteller sowohl NVIDIA G-SYNC Compatible als auch AMD FreeSync Premium, wodurch Tearing und Ruckler reduziert werden sollen.

WOLED-Panel mit hoher Farbraumabdeckung

Das eingesetzte WOLED-Panel nutzt eine Primary-RGB-Tandem-Architektur mit vier lichtemittierenden Schichten sowie getrennten roten und grünen Emittern. iiyama nennt außerdem eine überarbeitete RGWB-Subpixelstruktur, die die Darstellung von Texten und feinen Bildelementen verbessern soll. Das Kontrastverhältnis wird mit 1.500.000:1 angegeben. Eine Antireflexbeschichtung soll Spiegelungen reduzieren, während die Energieeffizienz gegenüber früheren Panel-Generationen laut Hersteller um rund 20 Prozent steigt.

Für HDR-Inhalte unterstützt der G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon den Standard VESA DisplayHDR True Black 400. Die typische Helligkeit liegt bei 335 cd/m², bei kleinen HDR-Spitzenlichtern sollen bis zu 1.500 cd/m² erreicht werden. Die Farbraumabdeckung gibt iiyama mit 99,5 Prozent DCI-P3, 95 Prozent Adobe RGB und 150 Prozent sRGB an.

Anschlüsse für PC, Notebook und Konsole

Bei den Anschlüssen bietet der Monitor zwei HDMI-2.1-Ports, DisplayPort sowie USB-C mit bis zu 65 Watt Ladeleistung. Alle Bildeingänge sollen die maximale Bildwiederholfrequenz von 280 Hz unterstützen. Hinzu kommen Variable Refresh Rate, Auto Low Latency Mode, ein integrierter KVM-Switch, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, ein USB-3.2-Hub und ein Kopfhörerausgang.

Der Standfuß ist um bis zu 150 Millimeter höhenverstellbar. Auf der Rückseite befindet sich eine konfigurierbare LED-Beleuchtung, zudem sind zwei Lautsprecher mit jeweils 5 Watt integriert. Über die Software iiGMasterControl lassen sich Monitoreinstellungen direkt unter Windows anpassen.

Preis und Verfügbarkeit

Der iiyama G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon ist laut Hersteller ab sofort zu einem Preis von 512 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite von iiyama.

Fakten zum iiyama G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon