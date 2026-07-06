VBR Race Zone: Österreichisches Startup bringt POV-Racing nach Le Mans

Das niederösterreichische Startup VBR Innovations war im Juni 2026 mit seiner VBR Race Zone bei zwei großen Motorsport-Events vertreten. In Le Mans und bei der WRC Rallye Griechenland sollen laut Unternehmen insgesamt mehr als 6.500 Fans teilgenommen haben.

Die VBR Innovations GmbH aus Ybbsitz hat ihre VBR Race Zone zuletzt auf zwei internationalen Motorsport-Bühnen präsentiert. Beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans wurde gemeinsam mit Goodyear eine komplette Race Zone in der offiziellen Fanzone aufgebaut. Laut Pressemitteilung nutzten dort mehr als 4.500 Besucherinnen und Besucher das Angebot.

Das System setzt auf teleoperiertes POV-Racing mit Fahrzeugen im Maßstab 1:10. Gesteuert wird aus einem Race-Cockpit mit Force Feedback; die Fahrzeuge fahren dabei real auf einer physischen Strecke und nicht nur in einer klassischen Simulation. Nach dem Einsatz in Le Mans wurde die Anlage abgebaut und nach Athen transportiert.

Dort kam dieselbe Strecke bei der WRC Rallye Griechenland für Hauptsponsor EKO erneut zum Einsatz. Weitere rund 2.000 Fans sollen das Racing-Angebot dort ausprobiert haben. CEO und Mitgründer Philipp Lietz spricht in der Aussendung von starkem Publikumsinteresse bei den bisherigen Auftritten.

Parallel zum Event-Geschäft baut VBR Innovations nach eigenen Angaben auch sein Franchise-Netzwerk aus. Standorte in Amstetten in Niederösterreich und Bielefeld in Deutschland sind bereits in Betrieb. Bratislava in der Slowakei soll als nächster Standort folgen.

VBR Innovations wurde von Philipp Lietz, Thomas Steinber und Paul Aigner gegründet. Zum Team zählt außerdem Richard Lietz, sechsfacher 24h-Le-Mans-Sieger und Porsche-Werksfahrer. Das Unternehmen nennt unter anderem Porsche, Ford, Goodyear, ASUS ROG und Deutsche Telekom als bisherige Partner beziehungsweise Kunden. Laut Pressemitteilung war VBR bereits bei mehr als 60 Events in über zehn Ländern im Einsatz.

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