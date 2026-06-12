Österreich und Deutschland bestreiten erstes Esport-Länderspiel in League of Legends

Beim Esports Festival 2026 in Wien kommt es am 11. Juli erstmals zu einem offiziellen League of Legends-Länderspiel zwischen den Esport-Nationalteams aus Österreich und Deutschland. Die Begegnung findet im Austria Center Vienna statt.

Österreich und Deutschland treffen im Juli erstmals mit ihren offiziellen Esport-Nationalteams in League of Legends aufeinander. Das Freundschaftsspiel ist Teil des Esports Festival 2026, das am 11. und 12. Juli gemeinsam mit dem Spielefest Wien im Austria Center Vienna ausgetragen wird.

Laut E-Sport Verband Österreich dient die Begegnung nicht nur als Showmatch, sondern auch als Vorbereitung auf weitere internationale Bewerbe. Ein konkreter Spielmodus oder die genaue Uhrzeit des Länderspiels wurden in der Mitteilung nicht genannt.

Der österreichische Teamkapitän Daniel „seaz“ Binderhofer bezeichnet das Aufeinandertreffen als besonderen Schritt für das Nationalteam. Auch die deutsche Auswahl tritt mit einem neu formierten Kader an. Nationaltrainer Danusch „Arvindir“ Fischer verweist in der Aussendung auf die Vorbereitungsphase, in der zahlreiche Spieler beobachtet und Gespräche geführt wurden.

Vorbereitung auf den Esports Nations Cup

Ein Hintergrund des Länderspiels ist der Esports Nations Cup, der von 2. bis 29. November 2026 in Riyadh stattfinden soll. Dort treten Nationalteams in mehreren Disziplinen an, darunter League of Legends, Counter-Strike 2, VALORANT, Dota 2, Rocket League und EA SPORTS FC. Die Pressemitteilung nennt dafür mehr als 100 teilnehmende Länder sowie ein Gesamtbudget von 45 Millionen US-Dollar, davon 20 Millionen US-Dollar als Preisgeld.

Esports Festival und Spielefest Wien im Austria Center

Das Esports Festival findet 2026 erneut als Kombiveranstaltung mit dem Spielefest Wien statt. Für das Wochenende sind laut Veranstalter mehr als 250 Ausstellerinnen und Aussteller angekündigt. Tickets kosten für Erwachsene 20 Euro für einen Tag beziehungsweise 30 Euro für beide Tage. Ermäßigte Tickets liegen bei 16 beziehungsweise 26 Euro, Kinder von 3 bis 12 Jahren zahlen 8 beziehungsweise 12 Euro.

Fakten zum Event