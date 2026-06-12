Crimson Desert lädt seine Community zum Videowettbewerb ein

Pearl Abyss hat mit „Beyond the Abyss“ einen weltweiten Videowettbewerb zu Crimson Desert angekündigt. Spieler:innen können eigene Clips aus der offenen Welt Pywel einreichen. Als Hauptpreis winkt eine Reise zum Pearl-Abyss-Hauptsitz in Korea.

Pearl Abyss ruft Spieler:innen von Crimson Desert zur Teilnahme an der Community-Herausforderung „Beyond the Abyss“ auf. Im Rahmen des Videowettbewerbs sollen Teilnehmer:innen ihre eigenen Spielszenen aus Pywel festhalten und einreichen. Inhaltlich gibt es dabei laut Ankündigung keine enge Vorgabe: Möglich sind unter anderem Clips zu Erkundung, Kämpfen, Aktivitäten abseits der Gefechte, dem Abyss, der Charakteranpassung oder ungewöhnlichen Momenten aus der Spielwelt.

Das Entwicklerteam will die eingereichten Videos prüfen und insgesamt zehn Gewinner:innen auswählen. Zu den Belohnungen zählt als Hauptpreis eine Reise zum Hauptsitz von Pearl Abyss in Korea, wobei Flugkosten und Unterkunft übernommen werden sollen. Weitere Details zu Teilnahmebedingungen, Fristen oder möglichen regionalen Einschränkungen gehen aus der vorliegenden Mitteilung nicht hervor.

Pearl Abyss verweist im Zuge der Ankündigung auch auf die Reichweite von Crimson Desert auf Streaming- und Social-Media-Plattformen. Laut Mitteilung wurde das Spiel 2026 bislang über 31 Millionen Stunden auf Twitch angesehen, mit einer Spitze von knapp 500.000 gleichzeitigen Zuschauer:innen. Während der Startphase sollen mehr als 9.000 Kanäle den Titel übertragen haben. Auf TikTok nennt Pearl Abyss mehr als 3,2 Millionen Beiträge zu entsprechenden Inhalten. Einzelne Community-Clips sollen mehr als sechs Millionen Aufrufe erreicht haben. Diese Angaben stammen aus der Pressemitteilung und wurden hier nicht unabhängig geprüft.

Crimson Desert ist laut Mitteilung für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam und Epic Games Store sowie Apple Mac verfügbar.

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