Internationale Top-Künstler:innen kommen zur Vienna Comic Con 2026

Die Vienna Comic Con erweitert ihr Programm für 2026 um mehrere internationale Comic-Künstler. Jason Aaron, Stephanie Gladden und Mahmud Asrar zählen zu den neu angekündigten Gästen. Parallel beginnt der Vorverkauf für Autogramme und Photo Ops.

Die Vienna Comic Con findet am 21. und 22. November 2026 in der VIECON Messe Wien statt. Für das Comic-Programm haben die Veranstalter unter anderem den US-Autor Jason Aaron, die Zeichnerin Stephanie Gladden und den Comic-Künstler Mahmud Asrar angekündigt. Auch Thierry Capezzone, Mathias Kollros und Dave Lung sollen an der Convention teilnehmen.

Jason Aaron und Mahmud Asrar kommen nach Wien

Jason Aaron arbeitete in den vergangenen Jahren an Reihen rund um Thor, Wolverine, Ghost Rider, The Avengers und The Punisher. Aktuell schreibt er für DC Comics an Absolute Superman. Gemeinsam mit Mahmud Asrar veröffentlicht er außerdem die Fantasy-Comicreihe Bug Wars. Aaron und Asrar werden beide in Wien zu Gast sein.

30 Jahre deutschsprachige Simpsons Comics

Ein weiterer Programmpunkt widmet sich dem 30-jährigen Bestehen der deutschsprachigen Simpsons Comics. Gemeinsam mit Panini Comics Deutschland plant die Convention unter anderem Zeichenworkshops und Signierstunden mit Stephanie Gladden. Die Zeichnerin arbeitete neben den Simpsons Comics auch an Produktionen wie SpongeBob Schwammkopf, Powerpuff Girls und Pepper Ann.

Zum weiteren Künstleraufgebot gehören Thierry Capezzone, Zeichner der Petzi-Comics, sowie Mathias Kollros, dessen Illustrationen auf zahlreichen Karten des Sammelkartenspiels Magic: The Gathering zu sehen sind. Dave Lung, der bereits für Marvel und DC Comics gearbeitet hat, kehrt ebenfalls zur Vienna Comic Con zurück.

Token für Autogramme und Photo Ops erhältlich

Parallel zur Gästeankündigung hat der Veranstalter den Verkauf von Token für Autogramme und Photo Ops mit den internationalen Schauspielgästen gestartet. Eine Übersicht der verfügbaren Token ist auf der offiziellen Veranstaltungsseite abrufbar. Weitere Informationen zur Convention bietet die Website der Vienna Comic Con. Ein konkreter Link zum allgemeinen Ticketverkauf war in der Aussendung noch nicht angegeben.

Fakten zur Vienna Comic Con 2026