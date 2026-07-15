Gamescom 2026: KRAFTON zeigt fünf kommende Spiele in Halle 9

KRAFTON präsentiert auf der Gamescom 2026 fünf kommende Spiele. Am Stand in Halle 9 sind spielbare Demos, Wettbewerbe, Fotobereiche und weitere Aktivitäten zu den einzelnen Titeln geplant.

Der KRAFTON-Stand ist vom 26. bis 30. August 2026 für Besucher geöffnet. Zum angekündigten Line-up gehören NO LAW, Project ZETA, Age Twisters und TARAE: The Unbound. Zusätzlich soll ein bislang nicht vorgestelltes Spiel von PUBG Studios gezeigt werden.

Demos und Aktivitäten zu allen fünf Spielen

Der noch unangekündigte Titel von PUBG Studios erhält einen eigenen Themenbereich, der einen Ausschnitt der Spielwelt nachbilden soll. Besucher können dort an Aufgaben teilnehmen, die sich an den Spielmechaniken orientieren. Weitere Informationen zum Projekt sollen offenbar im Umfeld der Messe folgen.

Bei NO LAW steht ein Bereich im Stil des Schauplatzes Port Desire bereit. Geplant sind unter anderem Herausforderungen rund um Schlossknacken und Schießen. Project ZETA wird mit spielbaren Demos und Wettbewerben auf der Bühne vertreten sein.

Age Twisters legt den Schwerpunkt auf sein Koop-Gameplay für zwei Personen. Die dazugehörigen Standaktivitäten sollen ebenfalls gemeinsam absolviert werden. Zu TARAE: The Unbound sind neben einer spielbaren Demo auch Cosplay-Fototermine vorgesehen. Das Spiel wird als Dark-Fantasy-Action-Rollenspiel mit asiatisch inspirierter Gestaltung beschrieben.

Fanartikel für abgeschlossene Missionen

Ergänzend zu den Demos plant KRAFTON verschiedene Missionen, Steam-Wunschlisten-Aktionen und Social-Media-Aktivitäten. Für die Teilnahme sollen Besucher Fanartikel zu den jeweiligen Spielen erhalten können.

Weitere Angaben zum Messeauftritt stellt KRAFTON auf der offiziellen Gamescom-Webseite bereit.

Fakten zur Veranstaltung