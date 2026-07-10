Echoes of Aincrad ist ab sofort verfügbar

Bandai Namco hat das Action-JRPG Echoes of Aincrad veröffentlicht. Das in der Welt von Sword Art Online angesiedelte Spiel ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erhältlich.

In Echoes of Aincrad erstellen Spielende einen eigenen Charakter und betreten das VRMMORPG Sword Art Online. Kurz nach dem Start wird deutlich, dass die angemeldeten Nutzerinnen und Nutzer im Spiel gefangen sind. Wer in der virtuellen Welt stirbt, verliert auch in der Realität sein Leben.

Erkundung und Echtzeitkämpfe in Aincrad

Im Mittelpunkt steht die Erkundung der schwebenden Festung Aincrad. Neben Quests und Dungeons warten Echtzeitkämpfe, in denen Ausweichen, Parieren und der gezielte Einsatz unterschiedlicher Fähigkeiten eine zentrale Rolle spielen. Attribute und Fertigkeiten des eigenen Charakters können im Laufe des Spiels angepasst werden.

Unterstützung erhalten Spielende durch verschiedene computergesteuerte Teammitglieder mit eigenen Fähigkeiten. Über das sogenannte Switch-System können die Begleiter in laufende Kämpfe eingreifen, Angriffe übernehmen oder sich eigenständig mit Gegnern auseinandersetzen.

Den offiziellen Launch-Trailer zu Echoes of Aincrad gibt es auf YouTube zu sehen. Weitere Informationen bietet die offizielle Webseite des Spiels.

Fakten zu Echoes of Aincrad