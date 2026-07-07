EVE Vanguard: Operation Avalon startet als zeitlich begrenzter Alpha-Test

EVE Vanguard ist ab sofort in einer neuen Alpha-Phase spielbar. Operation Avalon läuft bis 20. Juli 2026 kostenlos über Steam und den EVE Launcher und soll zentrale Systeme des Extraction-Shooters erproben.

Fenris Creations hat Operation Avalon für EVE Vanguard gestartet. Der zeitlich begrenzte Alpha-Test ist seit dem 7. Juli 2026 verfügbar und läuft bis 20. Juli 2026 auf dem PC. Der Zugang erfolgt kostenlos über Steam sowie über den EVE Launcher.

EVE Vanguard ist ein in Entwicklung befindlicher Extraction-Adventure-FPS im Universum von EVE Online. Spieler:innen übernehmen die Rolle sogenannter Warclones, die auf feindlichen Planeten von New Eden Einsätze absolvieren, Ressourcen und Informationen sichern, gegen KI-Gegner sowie andere Spieler:innen antreten und anschließend rechtzeitig den Rückzug antreten müssen.

Operation Avalon legt den Fokus auf das Kernspielprinzip aus Risiko, Beute und Extraktion. Je länger ein Einsatz dauert und je tiefer Spieler:innen in umkämpfte Gebiete vordringen, desto stärker fällt die Gegenwehr aus. Die gesammelte Ausrüstung und Ressourcen fließen in den längerfristigen Fortschritt der Warclones ein.

Zu den Inhalten der Alpha zählen die neue Karte Lost Convoy, ein überarbeitetes Schussgefühl, fünf zusätzliche Waffen sowie angepasste Gegnerreaktionen. Mordu’s Legion soll unter anderem mit Patrouillen, Drohnen, Scharfschützen, Truppenabwürfen und schwereren Einheiten auf das Vorgehen der Spieler:innen reagieren. Der Rückzug erfolgt über sogenannte harmonische Brücken, die während eines Einsatzes gefunden und aktiviert werden müssen.

Neu beziehungsweise überarbeitet sind außerdem Systeme für Ressourcensammlung, Baupläne, Händler, Herstellung und Beuteverteilung. Ein weiterer Einsatzschwerpunkt ist der Überfall auf eine Betankungsplattform, bei dem Spieler:innen einen Anführer der Mordu-Legion aufspüren und Zugang zu einer stärker verteidigten Station erhalten können.

Operation Avalon soll EVE Vanguard außerdem enger mit EVE Online verbinden. Während Warclones auf Planeten Ressourcen und Informationen sichern, können Kapselpilot:innen in EVE Online Konvois jagen, Vanguard-Token sammeln und damit Einfluss auf den künftigen Standort von Avalon nehmen.

Nach dem zeitlich begrenzten Test ist für November 2026 der Übergang in eine permanente 24/7-Alpha geplant. Diese soll auf dem PC exklusiv über den EVE Launcher verfügbar sein. Ein Termin für eine vollständige Veröffentlichung wurde bislang nicht genannt.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website zu EVE Vanguard.

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