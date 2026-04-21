Gewinnspiel: Wort im Wort

Mit Wort im Wort erweitert Piatnik seine Reihe ungewöhnlicher Memo-Varianten um ein weiteres Wortspiel. Bei Gamers.at gibt es jetzt drei Exemplare des Memospiels zu gewinnen.
Anders als beim klassischen Memo müssen in Wort im Wort nicht zwei identische Motive gefunden werden. Gesucht werden stattdessen Kartenpaare, bei denen ein Begriff vollständig im anderen enthalten ist – etwa „Ass“ in „Fass“. Das sorgt für eine kleine sprachliche Zusatzhürde und verlangt schnelles Umdenken von Bild zu Begriff.
Insgesamt warten 27 Wortpaare auf die Spielerinnen und Spieler. Gespielt wird mit 54 verdeckt ausliegenden Plättchen nach bekannten Memo-Regeln: Wer ein passendes Paar aufdeckt, darf es behalten und ist noch einmal an der Reihe. Sind alle Paare gefunden, gewinnt jene Person mit den meisten gesammelten Plättchen.
Ausgelegt ist Wort im Wort für zwei bis sechs Personen ab acht Jahren und soll eine Partiezeit von rund 20 Minuten bieten.
Wort im Wort ist übrigens nicht das erste Memo dieser Art. Zu den Vorgängern gehören „Old & New“, „Eindeutig Zweideutig“ und „Eindeutig Zweideutig 2“. Sie alle sorgen für generationenübergreifenden Spielspaß und sind zugleich eine wunderbare Möglichkeit, die grauen Zellen zu trainieren..
Was kann ich gewinnen?
3x Wort im Wort
Wie kann ich gewinnen?
Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und/oder auch auf unseren Social-Media Kanälen (Facebook oder Instagram) mitmachen. Mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:
Wir freuen uns über eure Teilnahme! Der Teilnahmeschluss ist der 08. Mai 2026.
Teilnahmebedingungen
§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen
(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennen die Teilnehmer*innen ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
§ 2 Teilnahmeberechtigungen
(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular, per Email oder via den Gamers.at Social-Media Kanäle. Pro Teilnehmer*in wird eine Teilnahme berücksichtigt.
§ 3 Durchführung und Abwicklung
(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.
(2) Die Gewinner*innen werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.
(3) Die Gewinner*innen werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich die Gewinnerin oder der Gewinner innerhalb von drei Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
(4) Der Gewinn wird den Gewinner*innen an die angegebene Adresse zugesandt.
(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.
§ 4 Gewinn
(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.
§ 5 Schlussbestimmungen
(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.
(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.