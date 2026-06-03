LEGO Batman Das Vermächtnis des dunklen Ritters im Test

Seit dem Erfolg von LEGO Star Wars: Das Videospiel im Jahr 2005 verfolgt Entwickler TT Games eine bewährte Formel, die bis heute das Markenzeichen der Reihe darstellt. Dabei werden bekannte Film-, Serien- und Comic-Lizenzen mit dem unverwechselbaren Charme der LEGO-Welt kombiniert. Humorvolle Zwischensequenzen, leicht zugängliches Gameplay, abwechslungsreiche Rätsel und actionreiche Kämpfe sorgen dafür, dass sowohl jüngere Spieler als auch erfahrene Videospieler angesprochen werden. Nach weiteren Erfolgen mit LEGO Indiana Jones und LEGO Harry Potter erhielt 2008 auch der Dunkle Ritter sein erstes eigenes Abenteuer. LEGO Batman war das erste Spiel von TT Games welches nicht direkt auf einer Filmvorlage basierte, sondern eine eigenständige Geschichte rund um Batman, Robin und ihre zahlreichen Widersacher erzählte. Der Erfolg führte zu den Nachfolgern LEGO Batman 2: DC Super Heroes (2012), das erstmals eine offene Spielwelt und vollständige Sprachausgabe bot, sowie LEGO Batman 3: Jenseits von Gotham (2014), das das Abenteuer auf zahlreiche Schauplätze im DC-Universum ausweitete.

Mit LEGO Batman: Das Vermächtnis des dunklen Ritters erscheint der neueste Ableger der beliebten LEGO-Reihe, der als Prequel die Vorgeschichte des ersten LEGO-Batman-Spiels erzählt. Die rund 12 bis 14 Stunden lange Kampagne erweist sich dabei als echte Liebeserklärung an nahezu 90 Jahre Batman-Geschichte. Fans dürfen sich auf zahlreiche Anspielungen und Referenzen freuen, die von den Filmen von Tim Burton, Christopher Nolan und Matt Reeves bis hin zur Arkham-Spielereihe reichen. Im Mittelpunkt steht eine mysteriöse Bedrohung, die Gotham City ins Chaos zu stürzen droht. Gemeinsam mit Robin und weiteren Verbündeten nimmt Batman den Kampf gegen zahlreiche bekannte Schurken des DC-Universums auf. Dabei trifft er auf alte Widersacher wie den Joker, den Pinguin und den Riddler, stößt jedoch schon bald auf eine weitreichende Verschwörung, die die Zukunft der gesamten Stadt gefährdet. Zwar bleibt die Geschichte insgesamt recht vorhersehbar und richtet sich in erster Linie an ein jüngeres Publikum, doch dank sympathischer Charaktere, zahlreicher humorvoller Momente und eines hohen Erzähltempos bietet sie durchgehend kurzweilige Unterhaltung. Die vielen Verweise auf die lange Historie des Dunklen Ritters sorgen zudem dafür, dass auch langjährige Batman-Fans auf ihre Kosten kommen.