Hell Let Loose: Vietnam erscheint später als geplant

Team17 und Expression Games verschieben den Start von Hell Let Loose: Vietnam auf den 13. August. Als Grund nennt das Team zusätzlich benötigte Entwicklungszeit nach der Open Beta sowie internen Tests auf PC und Konsolen.

Team17 und Expression Games haben den Release von Hell Let Loose: Vietnam verschoben. Der neue Veröffentlichungstermin ist der 13. August. Ursprünglich sollte der nächste Ableger der Hell Let Loose-Reihe früher erscheinen; ein konkreter bisheriger Termin wurde in der vorliegenden Mitteilung nicht genannt.

Laut Stellungnahme des Entwicklerteams seien nach der jüngsten Open Beta sowie durch interne Tests auf PC und Konsolen mehrere Bereiche identifiziert worden, die zusätzliche Entwicklungszeit benötigen. Das Ziel sei ein stabilerer und insgesamt besser vorbereiteter Start.

Das Team verweist außerdem auf Feedback aus der Closed Beta und Open Beta. Rückmeldungen sollen weiterhin über die Social-Media-Kanäle, den offiziellen Hell Let Loose-Discord und die Support-Seite möglich sein.