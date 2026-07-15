League of Legends Classic startet am 29. Juli mit Patch 26.15

Mit Patch 26.15 veröffentlicht Riot Games am 29. Juli 2026 den neuen Spielmodus League of Legends Classic. Die Variante orientiert sich an den frühen Jahren des MOBAs, kombiniert klassische Inhalte aber mit ausgewählten modernen Anpassungen.

League of Legends Classic erscheint zum Auftakt der dritten Saison 2026 und greift vor allem Elemente aus der Zeit rund um Saison 3 im Jahr 2013 auf. Eine exakte Nachbildung eines bestimmten damaligen Patches ist allerdings nicht geplant. Riot Games stellt stattdessen verschiedene Karten-, Champion- und Spielelemente aus den Anfangsjahren von League of Legends neu zusammen.

Zum Start umfasst der Championpool 60 Figuren. Neben den ursprünglichen 40 Champions sind 20 weitere enthalten, die zwischen 2009 und 2013 veröffentlicht wurden. Sie treten mit ihren damaligen Fähigkeitensets sowie deutlicher abgegrenzten Stärken und Schwächen an. Bereits freigeschaltete Champions stehen auch in Classic sofort zur Verfügung, weitere lassen sich über den Fortschrittspfad oder den Shop erwerben.

Ebenfalls zurückkehren soll die frühere Version der Kluft der Beschwörer, die anhand der damaligen Gestaltung rekonstruiert wurde. Beleuchtung, Texturen und Schatten werden jedoch überarbeitet, um die Übersichtlichkeit zu verbessern. Weitere moderne Anpassungen betreffen unter anderem die Spielersuche, Servertechnik, Leistung, Pings, Zauberpufferung und eine optionale WASD-Steuerung.

Klassische Gegenstände, Runen und Meisterschaften

Zum Spielsystem gehören ältere Gegenstände, Beschwörerzauber sowie Runen und Meisterschaften im Stil der frühen League of Legends-Jahre. Standardkonfigurationen sollen allen Spielern vergleichbare Startbedingungen bieten. Zusätzliche Optionen werden über sogenannte Classic-Stufen freigeschaltet.

Diese Classic-Stufen bilden einen kostenlosen und einmaligen Fortschrittspfad. Als Belohnungen sind unter anderem Runen, Meisterschaften, Erfahrungspunkte, Blaue Essenz und kosmetische Inhalte vorgesehen. Nach Classic-Stufe 10 beginnt zusätzlich die sogenannte Beschwörerreise mit weiteren Rangstufen.

Zum Start stehen eine PvP-Warteschlange mit abwechselnder Wahl, kooperative Spiele und freie Spiele zur Verfügung. Riot Games will die Balance regelmäßig anpassen, dabei jedoch den langsameren Spielrhythmus und die Eigenheiten der klassischen Version erhalten.

Eigene Skins und saisonale Pässe

Saisonale Classic-Pässe werden jeweils einen kostenlosen und einen kostenpflichtigen Belohnungspfad enthalten. Dazu gehören Erfahrungspunkte, Blaue Essenz, Runenseiten, Sticker, Titel sowie eigene Classic-Skins, Chromas und Porträts.

Die Classic-Skins orientieren sich an den ursprünglichen Designs der Champions aus den Jahren 2009 bis 2013. Porträts ersetzen beziehungsweise ergänzen die bekannten Startbilder im Ladebildschirm. Diese kosmetischen Inhalte können ausschließlich innerhalb von League of Legends Classic verwendet werden.

Community-Abstimmungen über „Der Rat“

Mit „Der Rat“ führt Riot Games außerdem ein Abstimmungssystem für die Community ein. Spieler sollen damit Einfluss auf ausgewählte zukünftige Inhalte nehmen können, darunter neue Champions, Skins oder bestimmte Gameplay-Anpassungen.

Der Zugang wird über die Classic-Stufen freigeschaltet, zusätzliche Stimmen lassen sich durch aktives Spielen verdienen. Entscheidungen zur Balance und zur allgemeinen Spielgesundheit verbleiben laut Riot Games beim Entwicklungsteam.

League of Legends Classic soll am 29. Juli 2026 gemeinsam mit Patch 26.15 starten. Weitere Details bietet Riot Games im offiziellen Entwicklerblog zu League of Legends Classic sowie auf der offiziellen Website von League of Legends.

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