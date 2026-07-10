Tencent zeigt Spielkunst-Ausstellung „Worlds of Play“ zur gamescom 2026

Tencent veranstaltet während der gamescom 2026 die Kunstausstellung „Worlds of Play“ in Köln. Vom 27. bis 29. August werden in der Wassermannhalle Konzeptzeichnungen, Modelle und Installationen zu insgesamt 40 Spielen gezeigt.

Die Ausstellung entsteht gemeinsam mit verschiedenen Entwicklerstudios und soll Einblicke in die visuelle Gestaltung und Produktion der vertretenen Spiele geben. Neben Originalzeichnungen sind unter anderem Charakterstatuen, maßstabsgetreue Modelle und interaktive Installationen angekündigt.

Fünf Themenbereiche mit unterschiedlichen Schwerpunkten

„Worlds of Play“ gliedert sich in die fünf Bereiche Reality, Experiments, Abyss, Epics und Wonderland. Jeder Abschnitt konzentriert sich auf bestimmte Genres, Stimmungen oder visuelle Stilrichtungen.

Im Bereich Reality stehen militärische und auf Überleben ausgerichtete Spiele wie Arena Breakout, Arma Reforger, DayZ, Delta Force, PUBG MOBILE und Rust Mobile im Mittelpunkt. Experiments widmet sich mit CONTROL Resonant von Remedy Entertainment der Science-Fiction.

Abyss konzentriert sich auf Horror und düstere Spielwelten. Vertreten sind Cronos: The New Dawn, die Dying Light-Reihe, GTFO, Layers of Fear und The Medium.

Der Bereich Epics umfasst unter anderem die Assassin’s Creed-Reihe, Atomic Heart, Black Myth: Wukong, Golden Spatula, Honor of Kings, Honor of Kings: World, League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Phantom Blade Zero, Teamfight Tactics, VALORANT und VALORANT Mobile.

Wonderland legt den Schwerpunkt auf Anime-, Comic- und Games-Kultur. Gezeigt werden Arbeiten zur Girls’ Frontline-Reihe, Goddess of Victory: Nikke, Wuthering Waves und dem Romantikspiel Light and Night.

Entwicklergespräche, Cosplay und interaktive Angebote

Zusätzlich zur eigentlichen Ausstellung sind Gespräche mit Entwickler:innen sowie verschiedene Community-Aktivitäten geplant. Tencent nennt unter anderem Cosplay-Vorführungen und weitere interaktive Angebote. Ein genauer Zeitplan für die einzelnen Programmpunkte liegt derzeit noch nicht vor.

„Worlds of Play: The Game Art Exhibition“ findet vom 27. bis 29. August 2026 in der Wassermannhalle in Köln statt. Der Eintritt richtet sich an Medienvertreter:innen, Content Creator und die allgemeine Öffentlichkeit. Aufgrund der begrenzten Kapazität ist eine vorherige Anmeldung über die offizielle Veranstaltungsseite erforderlich.

Fakten zur Ausstellung