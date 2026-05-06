Mittelland AD Origins erscheint im Mai 2026 auf Steam

Mittelland AD Origins soll am 19. Mai 2026 auf Steam erscheinen. Die Neuauflage basiert auf der Handelssimulation Die Fugger von 1988 und wird für moderne Windows-Systeme angepasst.

Das deutsche Entwicklerstudio BKM bringt mit Mittelland AD Origins den Ursprung der Reihe zurück, aus der später unter anderem Die Fugger 2, Mittelland AD und Die Gilde hervorgingen. Laut Ankündigung handelt es sich um eine überarbeitete und rechtlich abgesicherte Fassung des C64-Klassikers Die Fugger. Das Spiel kann bereits auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden.

Im Mittelpunkt steht erneut eine Wirtschaftssimulation im spätmittelalterlichen Europa. Spieler handeln mit Waren, konkurrieren mit anderen Familien, schließen Bündnisse, nutzen Bestechung und können auch Überfälle einsetzen. Die Neuauflage soll den Charakter des Originals erhalten, aber auf heutigen Windows-Systemen lauffähig sein.

BKM hatte bereits im Oktober 2025 Die Fugger 2 unter dem neuen Namen Mittelland AD erneut veröffentlicht. Die Steam-Seite führt das Spiel derzeit mit 98 Prozent positiven Nutzerbewertungen bei 105 Rezensionen. Der Zuspruch zu dieser Veröffentlichung sei laut Entwickler Lars Martensen ein Grund dafür gewesen, nun auch den ersten Teil in überarbeiteter Form zugänglich zu machen.

Zum Funktionsumfang von Mittelland AD Origins zählen laut Ankündigung ein Hotseat-Modus für bis zu sechs Spieler, lokales Mehrspielerspiel sowie Online-Partien über Steam Remote Play Together. Außerdem sind Handel mit sechs Waren in elf Städten, geschichtliche Hintergrundinformationen ab dem Jahr 1500 und ein erweitertes Handbuch mit Gameplay-Tipps vorgesehen.

Fakten zu Mittelland AD Origins