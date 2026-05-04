Star Wars: Galactic Racer erscheint im Oktober 2026 für Konsole und PC

Star Wars: Galactic Racer hat einen Veröffentlichungstermin: Das Rennspiel von Fuse Games und Secret Mode soll am 6. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

In Star Wars: Galactic Racer nehmen Spielerinnen und Spieler an der Galactic League teil, einem nicht offiziell genehmigten Rennzirkus im Outer Rim. Im Mittelpunkt steht eine Einzelspieler-Kampagne rund um den Piloten Shade. Daneben sind Online-Rennen für bis zu zwölf Spieler vorgesehen.

Spieler können laut Ankündigung verschiedene Repulsor-Fahrzeuge einsetzen, darunter Landspeeder, Speeder Bikes, Skim Speeder und Podracer. Die offizielle Webseite nennt unter anderem Tatooine, Jakku, Ando Prime, Lantaana und Sentinel I als Schauplätze. Den aktuellen Release-Date-Trailer gibt es auf YouTube.

Zum Start sind mehrere Editionen geplant. Die Standard Edition kostet laut Herstellerangabe 59,99 Euro. Die Deluxe Edition liegt bei 79,99 Euro und enthält zusätzliche Fahrzeuge, Arcade-Events, Lackierungen, Banner-Inhalte sowie ein digitales Artbook. Ein Deluxe-Upgrade soll zum Launch separat erhältlich sein.

Zusätzlich ist eine physische Collector’s Edition für PS5, Xbox Series X|S und PC angekündigt. Sie enthält unter anderem ein Modell des Kor Sarun: Darc X Landspeeders, ein physisches Banner, zwei Patches, ein gedrucktes Artbook, Steelcase und Slipcover sowie die digitalen Inhalte der Deluxe Edition. Der empfohlene Preis liegt bei 159,99 Euro.

Vorbestellungen der digitalen Standard und Deluxe Editions sind für PS5, Xbox Series X|S und PC geplant. Physische Standard- und Deluxe-Versionen erscheinen für PS5 und Xbox Series X|S. Alle Vorbestellungen enthalten eine Bonus-Lackierung und einen Player-Banner-Hintergrund für den Mehrspielermodus.

Fakten zu Star Wars: Galactic Racer