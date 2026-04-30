Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains: Gameplay-Trailer veröffentlicht

Ubisoft hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Monopoly: Star Wars™ Heroes vs. Villains veröffentlicht, das am 11. Juni auf PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ 1 und 2, GeForce Now sowie für Windows PC über den Ubisoft Store, Epic Games Store und Steam erscheinen wird.

Das Crossover bringt einen dynamischen, teambasierten Twist in den klassischen Familien-Brettspiel-Klassiker von Hasbro inklusive beliebter Charaktere, wie Luke Skywalker, Darth Vader und viele mehr.



Monopoly: Star Wars™ Heroes vs. Villains bietet ein angepasstes Monopoly-Spielbrett, in dem ikonische Orte der Saga auftauchen. Hier können die Spieler:innen in das neu interpretierte Gameplay mit cineastischen Momenten, thematischen Bereichen und dynamischen Elementen eintauchen und Teams aus ihren Lieblingscharakteren aus Star Wars zusammenstellen. Jeder Charakter verfügt dabei über einzigartige Fähigkeiten, die die Teamstrategie prägen und das Spiel zu ihren Gunsten drehen können. Denn die Zusammenstellung des Teams hat einen wesentlichen Einfluss auf den Spielausgang. Zudem sorgen Würfelduelle und neue GO-Events für spielverändernden Twists. Monopoly: Star Wars™ Heroes vs. Villains kann zusammen mit Familie und Freund:innen im 2v2- und 3v3-Spielmodi lokal im Couch-Koop oder online gespielt werden.

Der neue Gameplay-Trailer von Monopoly: Star Wars™ Heroes vs. Villains präsentiert unter anderem folgende neue Details:

28 ikonische Star Wars-Charaktere

14 einzigartige Charaktereigenschaften

Treffen Spielende auf einem Feld aufeinander, wird ein Würfelduell gestartet, das über die Gebietshoheit entscheidet ​

22 Locations mit einzigartigen 3D-Dioramen aus jeder Star Wars-Ära, wie Ewok Village, Sandkriecher, Echo-Basis und Jedi-Tempel

Einblicke in die Ingame-Missionen und Belohnungen

Zudem sind Retail-Versionen für Nintendo Switch™ 1 und 2 und PlayStation®5 im Handel vorbestellbar. Alle, die das Spiel vorbestellen, erhalten zwei einzigartige Ingame-Würfel-Skins, die von gefeierten Star Wars-Charakteren inspiriert wurden: Jawa und Sturmtruppler. Vorbestellungen auf Amazon möglich unter diesem Link: https://amzn.eu/d/00kcX9Bi