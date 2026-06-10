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Nintendo Direct zeigt neue Switch-2-Spiele von Zelda bis Star Fox

von Hannes Linsbauer0

Nintendo hat in der Direct-Ausgabe vom 9. Juni 2026 mehrere Spiele für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch gezeigt. Zu den wichtigsten Ankündigungen zählen The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Kingdom Hearts IV, Xenoblade Genesis und Star Fox.

Nintendo hat in der aktuellen Nintendo Direct einen breiten Ausblick auf kommende Spiele für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch gegeben. Im Mittelpunkt standen mehrere Neuankündigungen, Switch-2-Versionen bereits bekannter Titel sowie zusätzliche Inhalte für bestehende Spiele.

Zu den zentralen Meldungen gehören The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Nintendo Switch Sports Resort, Xenoblade Genesis, Pokémon Pokopia: Erweiterungspass, Fire Emblem: Fortune’s Weave, Star Fox und The Duskbloods. Die vollständige Präsentation ist auf der offiziellen Nintendo-Direct-Seite abrufbar.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time und neue Xenoblade-Pläne

The Legend of Zelda: Ocarina of Time soll 2026 für Nintendo Switch 2 erscheinen. Nintendo nennt den Klassiker als Switch-2-Titel für dieses Jahr, nennt in der Pressemitteilung aber keinen konkreten Veröffentlichungstag. Ebenfalls neu angekündigt wurde Xenoblade Genesis, das 2027 für Nintendo Switch 2 erscheinen soll.

Für die bestehende Reihe sind zudem Switch-2-Editionen von Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Xenoblade Chronicles 2 und Xenoblade Chronicles 3 geplant beziehungsweise bereits verfügbar. Die Switch-2-Versionen sollen unter anderem technische Verbesserungen und zusätzliche Inhalte bieten.

Weitere Drittanbieter-Titel für Nintendo Switch 2

Auch mehrere Drittanbieter-Spiele waren Teil der Präsentation. Kingdom Hearts IV wurde für Nintendo Switch 2 gezeigt; zusätzlich erscheint am 8. Oktober die Kingdom Hearts Collection [I~III]. Capcom bringt Onimusha: Way of the Sword am 25. September auf Nintendo Switch 2, während Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen am 9. Oktober folgt.

Darüber hinaus wurden unter anderem Lies of P: Complete Edition, Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition, Stellar Blade, Metaphor: ReFantazio, Lords of the Fallen II und Final Fantasy Resonance für Nintendo Switch 2 beziehungsweise Nintendo Switch genannt.

Nintendo zeigt Sports Resort, Fire Emblem, Splatoon und Star Fox

Nintendo selbst zeigte außerdem Nintendo Switch Sports Resort, das am 22. Oktober exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen soll und nach Wuhu Island zurückkehrt. Fire Emblem: Fortune’s Weave ist für den 17. September geplant, Splatoon Raiders für den 23. Juli.

Star Fox erscheint laut Ankündigung am 25. Juni für Nintendo Switch 2; eine Demo soll im Nintendo eShop verfügbar sein. Für The Duskbloods von FromSoftware ist 2026 ein Release auf Nintendo Switch 2 vorgesehen, ein geschlossener Netzwerktest soll im Sommer 2026 stattfinden.

Updates und Zusatzinhalte

Ergänzend kündigte Nintendo Updates und Zusatzinhalte an. Pokémon Pokopia erhält im August ein kostenloses Update mit Unterwasser-Inhalten sowie den kostenpflichtigen Erweiterungspass. Deltarune Chapter 5 erscheint am 24. Juni als kostenloses Update für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

Für Donkey Kong Bananza startet zudem ein DLC-Event, während Nintendo Switch Online mit der zeitlich begrenzten DK Challenge klassische Donkey Kong-Titel einbindet.

Ausgewählte Termine aus der Nintendo Direct

  • Star Fox – 25. Juni 2026, Nintendo Switch 2
  • Splatoon Raiders – 23. Juli 2026, Nintendo Switch 2
  • Lies of P: Complete Edition – 5. August 2026, Nintendo Switch 2
  • Fire Emblem: Fortune’s Weave – 17. September 2026, Nintendo Switch 2
  • Onimusha: Way of the Sword – 25. September 2026, Nintendo Switch 2
  • Kingdom Hearts Collection [I~III] – 8. Oktober 2026, Nintendo Switch 2
  • Nintendo Switch Sports Resort – 22. Oktober 2026, Nintendo Switch 2
  • Xenoblade Genesis – 2027, Nintendo Switch 2

Weitere Details zu einzelnen Spielen, Preisen und Editionen wurden nicht in allen Fällen genannt. Die vollständige Präsentation ist über die offizielle Nintendo-Direct-Seite verfügbar.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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