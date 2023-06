Cyberpunk 2077 erhält eine Erweiterung

Political-Intrigue Spy-Thriller

Die Story des Spieles geht diesmal ganz klar in Richtung Agenten-Thriller. Grundsätzlich knüpft die Handlung zeitlich an das Hauptspiel an, viele der Figuren sind bereits bekannt. Ihr schlüpft wieder in die Rolle der Cyber-Söldnerin V. mit einer ins Gehirn implantierten Persönlichkeit (gespielt von Keanu Reeves). Der Ort der Handlung ist jedoch neu – Dogtown. Schaut aus wie die Slums von Night City, war aber eigentlich als Luxusviertel geplant und gebaut. Durch die Ereignisse der Vergangenheit ist es aber ein wenig… heruntergekommen und steht nun ganz unten in Bezug auf Lebensqualität. Rivalisierende Banden bekämpfen sich auf den Straßen, Law & Order findet ihr eher schwer unter all den Ruinen und verzweifelten, drogensüchtigen Bewohnern. Ein Bandenboss mit dem Namen Colonel Hansen versucht die Herrschaft an sich zu reißen, und wir werden genau in die Mitte dieses Hexenkessels geworfen. Die Präsidentin der NUSA (New USA) wird nämlich mit ihrem Dienstjet (besser Raumschiff, nämlich der Space Force One) abgeschossen und der stürzt genau hier ab. Unser Auftrag ist es, sie zu retten und wieder herauszuholen. Das ist aber natürlich nicht so einfach, weil absolut nicht klar ist, wer sie denn eigentlich abgeschossen hat. Klar ist nur, dass sie sich vorerst lieber bedeckt halten sollte.

Wir finden sie also und ziehen uns gemeinsam mit ihr in eine Hausruine zurück, wo wir unseren Stützpunkt einrichten und die Lage sondieren. Gemeinsam mit dem Geheimagenten Solomon Reed (gespielt von Idris Elba) müssen wir herausfinden – wer ist unser Freund, wer ist unser Feind? Wer will die Präsidentin töten oder entführen? Es ist aber nicht immer leicht zu entscheiden, wer gut oder böse ist. Die Charaktere sind nicht eindeutig schwarz/weiss angelegt – es kommt auf euren eigenen moralischen Kompass an, wie ihr andere Leute und ihre Handlungen einschätzt und danach selbst reagiert.