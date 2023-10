Avatar: Frontiers of Pandora angespielt

Zu Fuß, oder doch lieber in luftigen Höhen

Punkto Spielprinzip ist Avatar: Frontiers of Pandora ein klassisches Action-Adventure, angesiedelt in einer Open-World. Vom Ansatz erinnert es Titel wie Far Cry Primal oder Horizon Zero Dawn. Die Entwickler erfinden also das Rad nicht neu, wir dürfen also wieder wertvolle Ressourcen sammeln, div. Aufgaben für unseren Stamm erfüllen, die geheimnisvolle Welt erkunden und natürlich kämpfen. Aber das zu Fuß oder auch aus der Luft, indem wir unseren Ikran rufen und uns auf dessen Rücken schwingen. Ergänzt wird das Ganze um die Dynamik der Waffen, so haben sowohl die Waffen der Na’vi als auch der RDA ihre unterschiedlichen Stärken und Schwächen und müssen entsprechend effizient eingesetzt werden.

Selbstverständlich gibt es auch in Avatar: Frontiers of Pandora ein Craftingsystem um Waffen verbessern, oder nützliche Gegenstände herstellen zu können und einen Fähigkeitenbaum, der im Fortlauf des Spiels in insgesamt 5 Kategorien immer neue Skills freischaltet, die auch dringend benötigt werden um in der rauen Wildnis überleben zu können. So können sich Spielerinnen oder Spieler auch auf bestimmte Bereiche fokussieren.

Das Volk der Na’vi kann auch auf einen speziellen „sechsten Sinn“ zurückgreifen, der es uns ermöglicht quasi die Umgebung zu „scannen“ um rechtzeitig Gefahren zu erkennen oder um wichtige Pflanzen oder Gegenstände entdecken zu können. Die eigene Spielfigur kann übrigens im finalen Spiel auch mittels Charaktereditor selbst erstellt werden.

Technisch setzen die Entwickler dabei auf die bekannte und leistungsfähige Snowdrop-Engine (z.B. The Division), die auch eine beeindruckende Spielwelt auf die Monitore zaubert und zum Leben erweckt. Die Steuerung erfolgt dabei am besten mit einem Gamepad, vor allem wenn man am PC spielt. Aus technischen Gründen mussten wir unsere Spielesession mit Maus und Tastatur bestreiten, das war dann an einigen Stellen schon recht fummelig. Als erfolgreicher Na’vi sollte man nämlich das Rennen, Springen und Klettern meisterhaft beherrschen um im Spielverlauf erfolgreich zu sein. Es warten zahlreiche rasante Kletter-, Sprung und Flugpassagen auf die SpielerInnen.