Riven im Test

The Story continues

Riven wirft uns unmittelbar in die Story. Wer nicht zuvor Myst gespielt hat, wird zumindest von der Geschichte her anfangs wenig verstehen. Wir spielen weiterhin einen Dimensionsreisenden, der von Atrus in die Welt von Riven befördert wird, um dessen Frau Catherine zu finden und zu retten. Riven wird von seinem bösartigen Vater Gehn beherrscht und langsam zerstört. Artus macht uns klar, dass wir Riven nicht auf die selbe Weise verlassen können, wie wir hingereist sind, aber er wird uns hoffentlich zurückholen, sobald wir seine Frau gefunden haben und Gehn neutralisiert ist. Und darüber hinaus hat er vielleicht eine Möglichkeit gefunden, uns in jene Welt zurück zu bringen, aus der wir ursprünglich gekommen sind…

In Riven angekommen wird gleich eines unserer Bücher gestohlen, allerdings kann sich der Dieb auch nicht sonderlich lange an seiner Beute erfreuen. Nach dieser Einleitung beginnt das Spiel – und es ist sehr ähnlich wie der Vorgänger aufgebaut. Wir sind in einer Welt, die nur sehr spärlich von anderen Lebewesen bevölkert ist, dafür aber voll mit seltsamen Gebäuden und anderen Konstrukten ist. Wir haben keine Ahnung, wozu die diversen Gerätschaften dienen und wie sie funktionieren. Das Gameplay besteht darin, die Welt zu untersuchen und unterschiedliche Rätsel zu lösen, die im Regelfall mit den Maschinen in der Umgebung in Zusammenhang stehen. Schalter und Knöpfe drücken, Hebel umlegen, Dinge verschieben, immer mit dem Ziel, dadurch neue Wege zu öffnen und voran zu kommen. Insgesamt fünf große Inseln gilt es zu erforschen. Manche Rätsel verwenden auch musikalische Hinweise. Wir müssen unseren Intellekt und unsere Intuition einsetzen, um die Wahrheit über Riven und seine Bewohner zu erfahren. Riven hat mehrere mögliche Enden – von einem positiven Ende bis hin zum absoluten Versagen des Spielers.