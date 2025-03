Team Tokido zum internationalen Street Fighter 6-Champion gekrönt

Die besten US-amerikanischen und japanischen Fighting Game Community-Content Creatoren traten live in Tokio gegeneinander an.

Während eines legendären Showdowns live in Tokio schlugen sich Team Tokido durch zehn Wettbewerbsrunden, bis sie sich schließlich Sieger der REJECT FIGHT NIGHT × Sajam Slam: Street Fighter™ 6 International Championship nennen durften. In einem unerbittlichen Kampf traten die in den USA für die Finalteilnahme qualifizierten Teams Diaphone und Team Nephew in den Grand Finals gegen Team Daigo und Team Tokido von REJECT an, eine bekannte japanische, professionelle Esports-Organisation. Nach monatelangem Training und Coaching zeigten Top-Creatoren aus beiden Ländern ihr Können in diesem Kampf für die Ewigkeit.

Der komplette Stream der Grand Finals ist hier auf Twitch zu finden.

Fans im Shinjuku Somitomi Building wurden Zeuge, als Team Tokido Geschichte schrieb und Team Diaphone aus den USA in einem harten Kampf ausschalteten. Trotz einem erfolgreichen Run in der Qualifizierungsrunde scheiterten Team Diaphone schließlich an Team Tokidos offensivem Spielstil während der Grand Finals. Diaphone konnten letztendlich einen Achtungserfolg erzielen und den Gesamtzählerstand auf 4 für Team Tokido 4 und 1 für Team Diaphone bringen.