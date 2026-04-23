Sudden Strike 5 im Test

World War II

Sudden Strike 5 handelt im zweiten Weltkrieg. In drei Kampagnen spielt ihr ausgewählte Schlachten (zeitlich verteilt über den ganzen Krieg) auf Seiten der Achse, der Russen und der westlichen Alliierten. Bei den Deutschen startet ihr beispielsweise mit der Invasion von Kreta, kämpft dann um den Halfaya Pass in Nordafrika, vor Moskau, bis schließlich irgendwann die letzte Mission die Schlacht um Budapest ist (die Schlacht um Berlin gab es schon im Vorgänger). Ihr könnt auch die Ardennen-Offensive, die Schlacht um Monte Cassino, die Belagerung von Sevastopol oder die Vernichtung von 28 deutschen Divisionen in der Operation Bagration nachspielen. Einheiten nehmt ihr zwischen den Missionen nicht mit, aber ihr könnt euren General bzw. Kommandeur verbessern. Zu Beginn jeder Mission wählt ihr zwischen drei Generälen, die euch jeweils besondere Boni bringen und entweder Defensiv/Offensiv oder Taktisch unterstützen. Skirmish-Gefechte gegen/mit dem Computer/Freunden sind möglich (bis 4 Spieler/Bots). Dazu gibt es einen Online-Multiplayermodus.

Ihr müsst kein Fachmann bezüglich der verwendeten Waffen sein, aber ein wenig Basiswissen schadet nicht. Schickt einen Spähpanzer zum Angriff gegen einen schweren Kampfpanzer, und das endet nicht gut. Es gibt rund 300 unterschiedliche Einheiten, und zumindest grob solltet ihr schon wissen, wie ihr sie einsetzen könnt. Es gilt das Schere, Stein, Papier Prinzip – jede Einheit hat ihren Nutzen, aber auch ihre Achillesferse. Gefechte laufen in Echtzeit ab, aber können jederzeit pausiert werden. In der Pause können Befehle erteilt werden und die (meist recht große) Karte in Ruhe studiert werden. Ihr könnt generell recht weit herauszoomen, um den Überblick zu behalten, oder ganz nah ans Geschehen herangehen, um die tolle Grafik aus der Nähe zu bestaunen (oder eine verlorene Einheit zu finden). Die Karte ist auch in alle Richtungen drehbar. Im Laufe einer längeren Schlacht werdet ihr immer wieder einmal Einheiten irgendwo vergessen oder gar verlieren – aber dank Übersichtskarte lassen sich die in einem ruhigeren Moment durchaus wieder finden. Manche der Kämpfe sind durchaus überschaubar, andere Schlachten sind absoluter Wahnsinn – beispielsweise greifen tausende deutsche EInheiten Sevastopol an dutzenden Stellen gleichzeitig an, das auch von rund 1.000 Russen (zu einem großen Teil computergesteuert) verteidigt wird. Ihr selbst kontrolliert ein paar duzend Einheiten, aber auch einen Panzerzug, ein gigantisches Küstengeschütz und die russische Luftwaffe auf der riesigen Karte. Wer nicht stressresistent ist, kriegt dabei einen Herzinfarkt, zumindest ohne Benutzung der Spacetaste um das Chaos zu pausieren.

Bestimmte Gebäude bringen manchmal taktische Vorteile – ein Funkturm beispielsweise ermöglicht den Einsatz von Lufteinheiten. Flugzeuge (wenn verfügbar) werden mit Prestige-Punkten bestellt und erscheinen Sekunden später an der angeforderten Stelle – Aufklärer, Abfangjäger, taktische oder strategische Bomber, manchmal stehen auch Fallschirmjäger zur Verfügung. Wenn ihr nicht aufpasst, vernichten feindliche Bomber schnell wichtige Einheiten, die sich gerade nicht in eurem Blickfeld befinden. Hier hilft nur der gelegentliche Blick auf die Minikarte, das Achten auf entsprechende akustische Warnhinweise oder das Platzieren von Flugabwehrgeschützen. Ein Command Relay dient dazu, um neue Truppen heranzuführen – zerstört es, um den feindlichen Nachschub (kontinuierliche Spawns von nervenden Feindeinheiten) zu unterbrechen. Erobert ein Kommandoposten, und ihr bekommt Informationen über die Lage von Feindeinheiten.

Oft kämpft ihr auch mit verbündeten Truppen und bekommt nicht das Kommando über alle Einheiten an der Front. Während beispielsweise die Russen beim Kampf um die Krim eine starke Basis mit guter Fliegerabwehr im Startgebiet halten, so unterstützen uns die Italiener in Nordafrika. Leider sind die italienischen Panzer nur rollende Särge, aber die italienische Artillerie ist ganz brauchbar. Noch besser, wenn die italienischen Soldaten die Flucht antreten und wir das herumstehende schwere Gerät retten und selbst einsetzen können. Manchmal kämpfen auch Partisanen auf eurer Seite, die aber kampftechnisch noch wesentlich schwächer als die Italiener sind.