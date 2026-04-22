007 First Light: Neuer Trailer erklärt die Regeln des Spionage-Handwerks

IO Interactive und Amazon MGM Studios haben einen neuen Trailer zu 007 First Light veröffentlicht. Das Video zeigt zentrale Gameplay-Elemente des Action-Adventures, das am 27. Mai 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheinen soll. Die Nintendo-Switch-2-Version ist weiterhin für Sommer 2026 angekündigt.

IO Interactive und Amazon MGM Studios haben einen neuen Trailer zu 007 First Light veröffentlicht. Das Video zeigt zentrale Gameplay-Elemente des Action-Adventures, das am 27. Mai 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheinen soll. Die Version für Nintendo Switch 2 ist weiterhin für Sommer 2026 angekündigt.

Im Mittelpunkt des sogenannten „Rules of Spycraft“-Trailers stehen die unterschiedlichen Herangehensweisen an Missionen. Laut Ankündigung setzt 007 First Light auf eine neu interpretierte Ursprungsgeschichte von James Bond, in der Situationen je nach Lage schleichend, über Täuschung oder im direkten Kampf gelöst werden können.

Zu den vorgestellten Systemen zählen klassische Spionage-Elemente wie das Belauschen von Gesprächen, das Sammeln von Informationen und das Ausnutzen von Gelegenheiten in der Umgebung. Dazu kommen verschiedene Gadgets aus der Q-Abteilung, darunter eine Analyse-Linse, eine multifunktionale Uhr, ein Laser-Armband, Rauchkapseln und weitere Hilfsmittel für Ablenkung, Infiltration und taktische Aktionen.

Auch das Kampfsystem wird im Trailer thematisiert. Wenn unauffälliges Vorgehen nicht möglich ist, sollen Nahkampfangriffe, Umgebungsinteraktionen und ein Fokus-Modus mit verlangsamter Zeit für präzise Aktionen zur Verfügung stehen. Ergänzend kündigt IO Interactive mit „TacSim“ einen separaten Trainingsmodus an, in dem nach Bonds Ausbildung zusätzliche Missionen, Ranglisten sowie Fortschrittssysteme mit XP und Intel freigeschaltet werden.

007 First Light soll am 27. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen, die Nintendo-Switch-2-Version folgt laut Mitteilung im Sommer 2026. Vorbesteller erhalten laut Publisher ein Upgrade auf die Deluxe Edition mit 24 Stunden Early Access sowie zusätzlichen Ingame-Inhalten.

Weitere Details nennt IO Interactive auf der offiziellen Spieleseite.

Fakten