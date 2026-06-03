State of Play: Sony zeigt God of War Laufey, Marvel’s Wolverine und Until Dawn 2

Sony hat in einer neuen State-of-Play-Ausgabe mehrere kommende Spiele für PlayStation 5 vorgestellt. Zu den wichtigsten Ankündigungen zählen God of War Laufey, neues Gameplay zu Marvel’s Wolverine und die Enthüllung von Until Dawn 2 für 2027.

Im Mittelpunkt der Präsentation stand unter anderem God of War Laufey. Das neue Action-Adventure von Santa Monica Studio erscheint für PlayStation 5 und rückt Faye, die verstorbene Frau von Kratos, in den Vordergrund. Laut PlayStation übernimmt Deborah Ann Woll die Rolle der Figur. Die gezeigten Szenen setzen nach Fayes Tod ein und zeigen sie in einer fremden Welt, in der sie sich mit Göttern, Magie und Gegnern aus verschiedenen Mythologien auseinandersetzen muss.

Insomniac Games zeigte außerdem neues Gameplay zu Marvel’s Wolverine. Das Action-Adventure erscheint am 15. September 2026 exklusiv für PlayStation 5 und kann bereits vorbestellt werden. Im gezeigten Video kämpft sich Logan durch mehrere Gefechtssituationen, nutzt Stealth-Elemente, Spezialangriffe und direkte Nahkampfangriffe.

Ebenfalls angekündigt wurde Until Dawn 2. Der Nachfolger entsteht bei Firesprite Games und soll 2027 für PlayStation 5 erscheinen. Laut PlayStation handelt es sich um eine eigenständige Geschichte mit neuer Besetzung, bei der Entscheidungen der Spieler weiterhin beeinflussen, wer überlebt.

Weitere gezeigte Titel waren unter anderem Marvel Tōkon: Fighting Souls, Marathon, Rayman Legends Retold, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Phantom Blade Zero, Dune Awakening, Onimusha: Way of the Sword, SILENT HILL: Townfall, Ace Combat 8: Wings of Theve und CONTROL Resonant.

Sony kündigte zudem neue Inhalte für PlayStation Plus an, darunter RuneScape: Dragonwilds für PS5 sowie kommende Premium-Titel wie Gitaroo Man, Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy und Onimusha: Dawn of Dreams.

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